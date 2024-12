Bogdan Chirieac, "șocat" de declarațiile Elenei Lasconi: Poate rușii aveau în vedere și lipsa ei de pregătire

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat arestarea șefului mercenarilor care-l păzesc pe Călin Georgescu, prins alături de alte 20 de persoane, înarmate cu arme albe, explicând totodată de ce decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale a fost cea mai bună în acest context și subliniind necesitatea unei anchete ample în ceea ce privește ingerințele Rusiei în alegerile din România.

În plus analistul politic a lansat o ipoteză îngrijorătoare după cele mai recente declarații făcute de Elena Lasconi, spunând că există posibilitatea ca rușii să nu fi mers doar pe un singur candidat.

"Cred că autoritățile din România au vorbit foarte serios, trebuie să dea dovadă de mult echilibru fiindcă nu vrei să-l faci erou pe domnul Călin Georgescu căci nu este un erou. Este omul rușilor, de acord, și ne-au spus asta serviciile americane și Departamentul de Stat, deci chiar o autoritate în acest domeniu și în toate domeniile, ca să spunem așa.

Acum, în opinia mea, justiția din România trebuie să dea dovadă de mult echilibru, nu de arestări spectaculoase, descinderi, percheziții, ci de anchetă solidă, ca să vedem ramificațiile, să vedem cum s-a intervenit pe rețelele sociale, să vedem dacă e posibil, cozile de topor de aici, ce ajutor a avut în instituțiile de forță din România, deci cum s-a produs acest atac hibrid asupra țării noastre, țară membră NATO și a Uniunii Europene.

Bogdan Chirieac: Sunt în continuare șocat de declarația doamnei Elena Lasconi

Acele dovezi trebuie duse în fața justiției și la urma urmei și în fața publicului pentru ca românii să înțeleagă exact în ce pericol uriaș eram. Mai departe, sunt în continuare șocat de declarația doamnei Elena Lasconi împotriva deciziei corecte a Curții Constituționale a României. Declarația la cald a doamnei Lasconi, care dânsa apăra democrația, mă tot duce cu gândul la faptul că rușii nu au mers pe un singur candidat aici. Poate că și doamna Lasconi, fără voia domniei sale... deci nu suspectez nimic în acest sens, dar era cel mai puțin pregătit candidat la președinție și poate că rușii aveau în vedere că lipsa de pregătire a dânsei era o vulnerabilitate pentru flancul estic al NATO.

Deci nu știm cât de adâncă este toată această operațiune desfășurată împotriva țării noastre. Eu sper din tot sufletul ca informațiile primare pe care le-am avut... ca ancheta să se desfășoare împreună cu aliații NATO, în special cu SUA, ca lucrurile să stea chiar așa, fiindcă România nu are capabilitate, nu are suficientă experiență, nu are suficiente resurse să descopere în integralitatea sa atacul hibrid asupra țării noastre. America însă are", a spus Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN

