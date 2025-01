”Nu ajungem nicăieri, statul se prăbușește sub propria greutate”. Bogdan Chirieac arată decizia care a schimbat totul și ne-a dus unde suntem astăzi

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit în direct la B1 TV și a analizat ultimele situații din politica românească. Acesta a vorbit despre tensiunile legate de faptul că președintele Klaus Iohannis încă se află la Cotroceni și a precizat cine are de câștigat și cine are de pierdut din acest aspect. De asemenea, analistul politic a mai explicat și ce s-ar întâmpla în cazul în care Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024, nu va fi lăsat să candideze.

„Avem următoarea situație, care, evident, e aproape haioasă, în afară de faptul că e tragică pentru democrație, dar domnul Iohannis e acolo, PNL-ul face scut, nici că să îi ceară demisia, nici să îl suspende, nimic, și asta cu suspendarea e oricum o povestioară. Pe partea cealaltă îi ai pe cei de la AUR, POT, SOS, care s-au unit și au depus această cerere să îi suspende pe Iohannis. USR-iștii, într-un mod absolut halucinant, eu zic că votează cu AUR-ul, unde ei până acum țipau împotriva AUR-ului și Bolojan cu PNL-ul care: 'Domnule, noi nu, niciodată, nici nu o să se ajungă acolo, e un demers populist'. Care e rezolvarea în schema asta în care România nu prea mai contează pe la mesele internaționale?”, a întrebat Ioana Constantin, realizatoarea emisiunii ”Politica Zilei”.

„Nu contează din momentul în care domnul Călin Georgescu a ieșit pe primul loc fiindcă lumea nu înțelege că nu suntem pro-ruși, nici domnul Călin Georgescu, în opinia mea, nu e pro-rus. Pur și simplu, lumea a votat împotriva sistemului, nu pentru Rusia. A ajutat mult sondajul făcut de domnul Ștefureac în care mai puțini de 6% au încredere în Federația Rusă, aproape 90% au încredere în Uniunea Europeană și NATO. Lumea spunea că nu avem nicio problemă cu rușii în România și în Polonia, în rest avem probleme și în Slovacia, și în Ungaria, și în Bulgaria, și în Cehia, în țările baltice sunt mulți cetățeni ruși. Aici lumea era un 'safe heaven', acum, că s-a întâmplat cu domnul Călin Georgescu și cu tot ce a urmat după aceea, că Rusia a fost în spate la manipularea alegerilor ca să câștige în orice situație, fiindcă nici cu doamna Lasconi nu era bine, nu doar cu domnul Georgescu, acum toată lumea ne-a pus la frigider. Investiții, marketing, publicitate, dezvoltare, toată lumea a pus banii la frigider fiindcă nu știm în ce direcție se îndreaptă România.

Unde pierde Bolojan

Domnul Bolojan va puncta foarte mult în decizia pe care a luat-o în privința Senatului. Deci, reducerea de personal la stat e dorită de tot publicul din privat, să știți. Pe de altă parte, pierde prin faptul că se opune deschis plecării domnului Iohannis de la Cotroceni. Rămânerea domnului Iohannis la Cotroceni provoacă mari tensiuni în societate. De altfel, partidele suveraniste au drept cal de bătaie prezența domnului Iohannis la Cotroceni, este subiect de campanie și va fi în continuare. Stați să vedeți când va pleca domnul Iohannis iar cu avionul cu piscină pe undeva, măcar la consiliile europene trebuie să meargă”, a explicat analistul politic.

„Dar nu credeți în varianta în care ar demisiona în februarie? Tot se vehiculează acest scenariu, ca să fie cele trei luni înainte de primul tur”, a mai întrebat realizatoarea.

„4 februarie, se vehiculează, eu nu cred că se va întâmpla asta”, a răspuns Chirieac.

„Deci, stă acolo să meargă cu hotelul lui zburător în continuare. Totuși, care e calculul lui Iohannis în povestea asta? E de frică, de aroganță?”, a întrebat Ioana Constantin.

„E aroganță, dezinteres total față de poporul român. Că de aia în 2019 trebuia votat doamna Dăncilă și eu asta am votat, nu Klaus Iohannis, dar poporul muncitor a zis că e bine cu Iohannis, după care s-a oripilat imediat. Acum nu mai e bine cu Iohannis? Hai, primul mandat te-a indus în eroare, dar după primul mandat știai cu cine ai de-a face. Domnul Iohannis nu și-a schimbat comportamentul, dânsul nu are nicio vină aici. Așa a fost și în primul mandat, așa a fost și al doilea mandat, așa e și în al treilea mandat văd, tot complet dezinteresat de poporul român, tot perfect arogant. Deci, nu s-a schimbat nimic la domnia sa”, a precizat Chirieac.

Georgescu, out de la prezidențiale?

Realizatoarea de la B1TV a adus în discuție: „AUR-ul anunță astăzi că ei îl susțin pe Georgescu, dar Simion zice: 'Domnule, eu vreau să fiu premier, să fie Georgescu președinte'. Se vorbește mult despre faptul că Georgescu nu va fi lăsat să candideze, adică o decizie similară cu cea a lui Șoșoacă. Credeți în varianta asta? Cum s-ar transforma ea electoral ulterior, o astfel de decizie?”.

„Cum să-l dai afară fără just temei pe cel care a câștigat primul tur al alegerilor trecute? Cum să-l scoți de pe listă? Vă dați seama că tot publicul lui, care este majoritar în momentul ăsta, și nu că e pro-rus, repet, nu au nicio treabă, nu vor în Rusia, nu vor la mizerie, sânge și nemernicie, nu vor în Rusia românii, vor în vest, vor în Europa, vor în America, dar vă dați seama ce ură împotriva sistemului va isca dacă îl scoți fără just temei și nici nu ai just temei fiindcă justul temei ți-l dă justiția noastră, așa cum e ea, șchioapă, chioară, oarbă. Șoșoacă avea 7%, Călin Georgescu are 50%”, a răspuns analistul politic.

„Dacă era lăsată Șoșoacă, nu cred că se mai reușea asta cu Georgescu”, a precizat Ioana Constantin.

„Probabil că nu. Probabil că turul doi era Lasconi - Ciolacu, câștiga Ciolacu și România era relativ liniștită acum, fiindcă reforma statului trebuie oricum făcută. Având statul actual știți bine că nu ajungem nicăieri. Se va prăbuși sub propria greutate, iar Bolojan punctează, la Senat punctează, politic punctează. Eu mă întreb dacă Bolojan nu va candida totuși la președinție”, a conchis Chirieac.

