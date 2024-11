Chirieac, reacție la cald după victoria lui Trump: Nu e doar președintele Americii, ci e președintele întregii lumi libere! Va avea mai multă forță decât în primul mandat

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică la România TV unde a subliniat ce l-a avantajat pe Donald Trump pe drumul victoriei către Casa Albă:

"Eu mă gândesc în primul rând la România, fiindcă suntem români. Relațiile româno-americane au cunoscut un impuls semnificativ în timpul primului mandat al lui Donald Trump. Asta ne interesează fundamental. Președintele Iohannis s-a întâlnit de două ori cu Donald Trump la Casa Albă. A doua oară, Trump a venit chiar cu jumătate din Guvernul american, nu a fost pregătit Klaus Iohannis pentru o întâlnire de asemenea nivel. Dar Donald Trump a manifestat în permanență un interes major pentru țara noastră. Am avut și un ambasador foarte bun, pe Adrian Zuckerman, au fost în discuție multe lucruri. Încă 5.000 de militari americani, cu tot echipamentul necesar, dislocați în România, un lucru foarte important... Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă care ar fi asigurat independența energetică a României - sunt numai câteva lucruri din acest punct de vedere.

Nu avem niciun motiv să credem că, sub al doilea mandat al lui Donald Trump, interesul său pentru România scade. De altfel, chiar România TV l-a invitat în România în urmă cu o lună pe Trump Jr., fiul lui Donald Trump, care a vorbit lucruri foarte interesante vis-a-vis de Statele Unite și de România și chiar s-a propus atunci un triunghi SUA - Israel - România. Lucru foarte important pentru noi - să fim alături de cele mai dezvoltate țări ale lumii, să aduci România la nivelul celor mai bogate națiuni din Europa..." a subliniat, în primă fază, Bogdan Chirieac.

E posibil să-l avem pe Donald Trump în România în următorii patru ani?

"Da. Depinde și de alegerile de la București. Marcel Ciolacu a fost deja la Washington în decembrie anul trecut unde s-a întâlnit cu miniștrii de Externe și ai Apărării ai SUA. Nu văd niciun motiv pentru care, cunoscând nenumăratele punți dintre România și Statele Unite, relațiile acestea să nu se întărească și mai mult.

Donald Trump are o viziune unică asupra încetării războiului din Ucraina - o să vedem, efectiv, dacă poate s-o pună în practică, are o viziune unică asupra opririi războiului terorist împotriva Israelului în Orientul Mijlociu... Deci Donald Trump și face! Spune, dar și execută! Va avea tot Congresul Statelor Unite. Va avea mult mai multă forță decât avea în primul mandat. În primul mandat nu a reușit să se înțeleagă cu administrația, cu funcționarii, cu agențiile federale, dar acum știe mult mai bine cum stau lucrurile la Washington.

Donald Trump este, fundamental, om de afaceri. În companiile sale, altminteri de mare succes, decizia se ia și se execută. La nivel statal, chiar și-n America, lucrurile nu stau întotdeauna așa. Probabil că a învățat lucrul acesta Donald Trump și multe lucruri se vor mai așeza, în opinia mea, în acest al doilea mandat" este concluzia lui Bogdan Chirieac.

Asul din mânecă - ce l-a ajutat pe Trump să câștige alegerile?

"Acest lucru l-a ajutat: dezamăgirea americanilor față de administrația democrată a lui Joe Biden, faptul că America a cunoscut o perioadă de mai mică prosperitate (e adevărat că a fost și pandemia), după care victimizarea sa, nedorită, de administrație - faptul că a fost târât în tot felul de procese... N-avea ce să caute o poveste veche de atâția ani cu doamna aceea care era de profesiune escortă, plus hărțuirea sa pe chestiuni de taxe și impozite - o cauțiune uriașă cerută de un judecător democrat... deci multe lucruri.

Să știți că și dacă era băgat la pușcărie (că se discuta la un moment dat), dacă ar fi câștigat alegerile, el se putea grația singur. În pușcărie depune jurământul și se grațiază! Este un atribut al președintelui american. Eu cred că se poate grația. De asemenea, cred că va grația pe mulți dintre cei acuzați de invazia de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Deci el nu glumește cu lucrurile acestea.

Principalul său consilier pe securitate națională a fost implicat într-un proces de către FBI tipic epocii doamnei Kovesi, adică șantajat cu arestarea fiului, a depus mărturie împotriva lui Donald Trump. După care s-a dovedit că toate declarațiile erau false. Generalul respectiv a fost exonerat de acuzații, dar agenții FBI care au construit cazul nu au suferit niciun fel de repercusiuni.

Deci vedeți că au fost multe lucruri care nu sunt ale Americii! America are cea mai robustă democrație din lume în acest moment. Și te aștepți ca mai devreme sau mai târziu dreptatea să iasă la suprafață. Toată propaganda, toată campania democrată (Trump a avut foarte puțină presă de partea sa)... știți bine că principalele rețele de socializare i-au închis conturile. După ce a cumpărat Twitter, actuala platformă X, i-au redeschis contul. Twitter i-a închis contul lui Donald Trump! E America! E țara libertății de exprimare! Și totuși lucrurile astea s-au petrecut. Eh, probabil că America revine pe cursul democratic fundamental la care ne uităm cu toții. Donald Trump nu este doar președintele Americii, ci este președintele întregii lumi libere" este de părere Bogdan Chirieac.

