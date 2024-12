Pe cine va numi Georgescu șefi la SRI și SIE

„Subliniez un lucru. Așa cum spunea Trump: viitorul va fi al patrioților. Asta este condiția. Nu pot să vă spun. Nu am niciun nume. Pot să vă spun că nu le știu pe toate. Prin urmare, voi fi foarte pregătit cu cei mai buni consilieri, pe care îi am deja. Cu ei mă voi sfătui, astfel încât să nu mai existe această poziție: astăzi contează pe cine știi”, a zis Călin Georgescu la Marius Tucă Show.

Sunteți acuzat de promovarea unor idei extremiste, fasciste. Cum răspundeți?

„Nu am nimic de-a face cu așa ceva. Este fals. Eu am declarat strict de două persoane. Eu nu am folosit niciun alt cuvânt. Nu am nimic de-a face cu acest lucru. Din punctul meu de vedere, în nicio declarație a mea nu am făcut o apologie a extremismului”, a mai zis Călin Georgescu.

Georgescu, întrebat dacă are ceva împotriva femeilor

„Eu sunt împotriva la un singur aspect. Să nu obligi omul la ceva. Libertatea de a alege. Respectă-mi dreptul de a alege. De ce este nevoie de această violență masivă?”, a mai zis el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News