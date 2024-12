Dezinformarea, războiul hibrid, mita, ameninţările sunt armele ruşilor, avertiza ambasadorul Fried la DC News în iunie

Înainte de summitul NATO de la Washington, ambasadorul Daniel Fried vorbea, în cadrul emisiunii Obiectiv Euroatlantic de la DC News şi Defense România, moderată de Tudor Curtifan şi Bogdan Chirieac, asupra modului în care Rusia va încerca să se implice în alegerile din Republica Moldova. Numai că aceleaşi lucruri s-au întâmplat şi în România.

"Trebuie să fim serioși în această privință, trebuie să luăm în serios amenințările la adresa României, a Poloniei, a statelor baltice. Iar summitul NATO de luna viitoare de la Washington nu va fi și nu ar trebui să fie un summit al autofelicitărilor. Ar trebui să fie un summit în care să vorbim despre sprijinul pentru Ucraina și apărarea Europei împotriva agresiunii rusești. Rușii vor încerca toate modalităție de care dispun, în special dezinformarea, războiul hibrid, mita, amenințările", a declarat atunci Daniel Fried, referindu-se la alegerile din Republica Moldova, dar şi la referendumul pentru integrarea în Constituţie a parcursului european al ţării.

"Dacă Ucraina cade, Moldova este următoarea"

"Bineînțeles că vor face asta. Știți asta. Și nu e nevoie de mine să vă spun. Ei bine, și acesta este unul dintre motivele pentru care secretarul de stat Blinken s-a dus la Chișinău. Acest lucru arată și că îi ascultă pe români. Maia Sandu are dreptate. Atâta timp cât Ucraina rămâne în picioare, metodele rusești de a ataca Moldova vor fi limitate. Dacă Ucraina cade, Moldova este următoarea.

Moldova nu are rezistența sau puterea României. Voi aveți resurse. Aveți o armată. Trebuie să ajutăm Moldova. Sper ca Maia Sandu să reușească din punct de vedere politic. Rușii vor încerca să o oprească. Uneori rușii reușesc. De multe ori nu. Dar cred că România are dreptate să avertizeze atât Bruxelles-ul, cât și Washington-ul în legătură cu amenințările la adresa Moldovei. Iar noi trebuie să sprijinim Moldova. Și atâta timp cât Ucraina rezistă, Moldova va avea un grad rezonabil de siguranță. Dar aveți dreptate când spuneți că amenințările din jumătatea sudică a frontierei estice a NATO sunt serioase", a mai punctat Daniel Fried.

"Germanii, francezii şi da, americanii au făcut greşeli în privinţa Rusiei"

În plus, Daniel Fried vorbea şi despre eşecul Occidentului în ceea ce priveşte relaţia cu Vladimir Putin. Acesta spune că ţările vestice au crezut că vor putea lucra cu liderul de la Kremlin, însă recunoaşte că s-au înşelat.

"Știm cu toții, nu România, nu Polonia, nu statele baltice, dar germanii, francezii și da, americanii au făcut greșeli în privința Rusiei. Am crezut că putem lucra cu Putin și ne-am înșelat. Nu-mi pare rău că am încercat. Nu-mi pare rău că am încercat, dar...

Germanii au înțeles că, practic, două generații de gândire strategică germană despre Rusia au fost greșite. Și germanii trebuie să se obișnuiască cu asta, iar eu nu sunt critic. Susțin regândirea lor. Ministrul lor al Apărării a fost într-adevăr realist în privința amenințării. Francezii vorbesc într-un mod complet diferit. Vă amintiți când președintele francez Jacque Chirac a spus că țările est-europene ar trebui să tacă. ( A fost chiar înainte de războiul din Irak, care a fost susținut de țările din Europa de Est-a precizat Bogdan Chrieac). Exact. Iar acum președintele Macron a spus într-un mod pe care îl consider onest și curajos din punct de vedere politic, că francezii au ratat o oportunitate de a asculta. Cu alte cuvinte, a recunoscut că ați avut dreptate și că Franța s-a înșelat în privința Rusiei", mai spunea Fried.

"Nu putem face înţelegeri separate cu dictaturile"

"Una dintre lecțiile secolului XX este că țările autoritare, tiraniile, uneori ajung la concluzia că democrațiile sunt slabe.

Asta a dus la o catastrofă pentru Europa în general, pentru România în special. Și nu aveți nevoie de niciun american să vă explice de ce. Președintele Biden a avut un discurs în Normandia la 80 de ani de la Ziua Z și a răspuns întrebării dumneavoastră când a spus că democrațiile trebuie să rămână unite. Noi trebuie să rămânem uniți. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Nu putem face înțelegeri separate cu dictaturile. Acum, Rusia este un adversar virulent, agresiv și violent. China nu este. Nu încă. Și poate că nu va fi. Diferența dintre China și Rusia, sau una dintre diferențe, este că China poate că vrea să exploateze sistemul internațional, dar Putin vrea să îl arunce în aer. Este un nihilist în unele privințe. Poate că chinezii nu vor dori să meargă pe această cale. Trebuie să fim inteligenți și duri. Inteligenți și duri. Trebuie să sprijinim Taiwanul, Coreea de Sud, Japonia", a completat atunci Daniel Fried.

Amintim că alegerile prezidenţiale din România au fost anulate de Curtea Constituţională, după ce în şedinţa CSAT desfăşurată la câteva zile după turul I au fost puse pe masă documente care atestă favorizarea unuia dintre candidaţi, lucru care a afectat şansele celorlalţi prezidenţiabili. De asemenea, în documentele discutate în CSAT se vorbeşte şi despre ingerinţa unor entităţi statale şi non-statale în alegerile prezidenţiale din România.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News