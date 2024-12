Adrian Papahagi, critici dure la adresa USR: Voiau să continuăm partida de ruletă rusească. Ne-a trecut glonțul pe la ureche

Adrian Papahagi, filolog și eseist, aprobă decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale, afirmând că deși s-a întâmplat "cam târziu și cam haotic", hotărârea ne-a scăpat de "ruleta rusească". Totodată el a criticat mesajul Elenei Lasconi, candidata USR, potrivit căreia prin decizia CCR „statul român a călcat în picioare democrația”

"Ne-a trecut glonțul pe la ureche, dar unii voiau să continuăm partida de ruletă rusească. Useriștii sperau că de data aceasta nu e glonț pe țeavă, iar oamenii Moscovei așteptau ca glonțul să ne zboare creierii (ca să fim toți cu creierii zburați, ca Dementescu din Valahala).

E mai bine așa. Am decis să oprim jocul falsificat. A fost cam laș, cam târziu, cam haotic, dar mai bine decât un glonț în cap. Acum trebuie garantat că data viitoare mergem la vot, nu la un joc ilegal de ruletă rusească", a scris Adrian Papahagi pe pagina sa de Facebook.

Adrian Papahagi: Un triplu faliment - al educației istorice, al educației politice și al educației religioase

Într-o altă postare, Adrian Papahagi a vorbit despre breșele care au dus la faptul că un candidat ca Georgescu a ajuns să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale.

"Dacă partidele făceau și puțină educație politică, lumea era capabilă să distingă între conservatorism și național-socialismul unor Simion și Georgescu. Dacă la școală se învăța cum trebuie despre totalitarism, tinerii recunoșteau pericolul reînvierii lui Ion Antonescu, Corneliu Zelea Codreanu și Nicolae Ceaușescu într-un singur personaj, Călin Georgescu. Dacă Bisericile făceau cateheză, credincioșii distingeau între Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și spiritualitatea new age, cu Osho, Valhalla, izvoare sacre, păduri magice, coloane de lumină cosmică, energii care pătrund prin fustă și celalte prostii proferate de cuplul Georgescu.

Am asistat la un triplu faliment: al educației istorice prin școală, al educației politice prin partide democratice, și al educației religioase -sau chiar al evanghelizării, îndrăznesc să spun. În coșmarul scurt, dar intens, prin care am trecut, am auzit prea puțini istorici făcând pedagogia ororilor totalitare, prea puțin clerici și teologi sau istorici ai religiilor explicând aiurelile new age, prea puțini politicieni vorbind despre doctrine politice. Prea puțini este o litotă: de fapt, mai niciunul. Alături de o mână de intelectuali care nu și-au vândut conștiința, am făcut, de la această catedră improvizată, toată această pedagogie - fără să fiu nici teolog, nici istoric sau politolog, nici politician. Sper că a devenit evident cât de urgentă este nevoia de educație democratică, politică și religioasă a națiunii", a scris acesta într-o altă postare.

