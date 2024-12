Crin Antonescu, prima reacție oferită DC News la eventuala candidatură la prezidențiale din partea PSD-PNL-USR-UDMR

Vezi și - Risc uriaș după prezidențiale. Crin Antonescu: Ne transformă în ceea ce dorește Rusia mai tare

Numele lui Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al Partidului Național Liberal (PNL) a fost vehiculat în spațiul public zilele acestea în cadrul Coaliției, dar și concret de către Kelemen Hunor, ca fiind posibil candidat comun la alegerile prezidenţiale din partea Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Mai mult, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a menționat faptul că, în opinia sa, Crin Antonescu, Daniel David, Daniel Funeriu, Theodor Paleologu ar deține capacitatea și calitatea intelectuală să fie președinți.

Ce a răspuns Crin Antonescu

Prin urmare, l-am contactat pe Crin Antonescu, pentru a clarifica aceste zvonuri și informații apărute în spațiul public.

DC News: Având în vedere că numele dumneavoastră a fost vehiculat, zilele acestea, ca posibil candidat comun la alegerile prezidențiale din partea Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, doriți să candidați la prezidențiale? V-a propus cineva să candidați?

”Nu am așa ceva în agendă, nu am avut nicio discuție oficială cu niciunul dintre liderii sau reprezentanții partidelor din această Coaliție. Nu mi-a propus nimeni să candidez, nu am luat legătura cu nimeni. Nu am făcut eu vreun demers, nu am în program așa ceva. Am văzut numele meu vehiculat de către domnul Kelemen, președintele UDMR, lucru care mă onorează, dar atât”, a spus Crin Antonescu.

DC News: Dar luați în calcul acest lucru, dacă vi s-ar propune?

”Dacă cineva mă va întreba ceva, voi da un răspuns, exact cum am făcut și cu dumneavoastră, voi da un răspuns”, a mai spus Crin Antonescu, pentru DC News.

Întregul proces electoral privind alegerile prezidențiale, anulat de către CCR

Amintim faptul că întregul proces electoral cu privire la alegerea Preşedintelui României a fost anulat de Curtea Constituţională a României la 6 decembrie 2024, prin Hotărârea nr. 32.

Astfel, turul al doilea al scrutinului prezidenţial, ce urma să aibă loc în 8 decembrie, nu s-a mai desfăşurat. Conform Hotărârii Curţii, Guvernul urmează să stabilească o nouă dată pentru alegerea Preşedintelui României, precum şi un nou program calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare, "inclusiv constituirea de noi birouri electorale, depunerea de noi candidaturi şi derularea unei noi campanii electorale corecte şi transparente, prin raportare la principiile şi valorile constituţionale".

În paralel, tot prin Hotărârea Curţii, mandatul actualului preşedinte Klaus Iohannis se prelungeşte până la depunerea jurământului de către preşedintele nou-ales, adică până după alegerile prezidenţiale reluate. Astfel, preşedintele Klaus Iohannis poate convoca parlamentul nou ales, în urma scrutinului din 1 decembrie 2024, în cel mult 20 de zile de la alegeri. Urmează consultările preşedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare şi formarea noului guvern notează Agerpres.

