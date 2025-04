Prezidențiale 2025. Chirieac a spus cine e candidatul protejat de sistem: Il iubește și îl promovează

Bogdan Chirieac a vorbit despre subiectul tăierii indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap, subliniind că este tulburător și inuman ca oameni aflați în fază terminală să fie tratați astfel de autoritățile statului.

„Vorbim despre primarul general al Capitalei ales cu 47% la alegerile de anul trecut? Despre acest domn vorbim? Înseamnă că majoritatea locuitorilor din București - că practic în turul doi lua 70%, rezultă din acest rezultat care nu e din sondaje, ci este de la Autoritatea Electorală Permanentă - este de acord cu ce face domnul primar general.



E tulburător ce spune doamna respectivă, e de neînțeles, e dincolo de umanitate, un om în fază terminală să fie tratat astfel de autoritățile statului român, că, până la urmă, domnul Nicușor Dan este o autoritate, una importantă, a statului român.



Trebuie să ne și asumăm când votăm. Să ne asumăm lucrurile astea... Și nu e singura problemă. Sunt problemele fundamentale ale Bucureștiului care sunt total nerezolvate: traficul, poluarea, starea deplorabilă a parcurilor și așa mai departe”, a spus Bogdan Chirieac.

Sistemul îl protejează pe Nicușor Dan

De asemenea, analistul politic a vorbit despre faptul că Nicușor Dan nu dorește să facă publice numele celor care au donat pentru campania sa. Bogdan Chirieac a subliniat că, în mod normal, sistemul ar fi făcut aceste informații publice, dar acesta îl protejează și îl promovează pe Nicușor Dan. Potrivit acestuia, pentru alți candidați ar fi avut loc percheziții și arestări, dar în cazul lui Dan, sistemul pare să îl sprijine, gândindu-se că acesta ar putea fi ușor de manevrat în viitor.

„Eu nu-l suspectez de mașinațiuni, de lucruri necurate pe domnul Nicușor Dan, însă constat că într-adevăr sistemul îl protejează. Pentru orice alt candidat, sistemul făcea el publice informațiile, pe surse, cum se face.

(n.r. Referindu-se la Călin Georgescu) La zona asta, fără doar și poate se lăsa cu percheziții, cu arestări preventive... Am văzut cum face sistemul. Sistemul este încântat de domnul Nicușor Dan. Ăsta este adevărul! Probabil că ei se gândesc că le va fi foarte ușor cu domnul Nicușor Dan dacă ajunge cumva la Cotroceni, cum să facă, ce se întâmplă. Din punctul meu de vedere, chiar e un om care nu are treabă cu corupția, dar sistemul este cel care îl iubește efectiv și îl promovează.



Cum adică nu vrei să dai numele donatorilor? Păi ți le aruncă sistemul în presă în secunda doi. În cazul domnului Nicușor Dan nu se va întâmpla acest lucru... Nu am nicio îndoială”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

