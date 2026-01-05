Maduro pledează nevinovat în fața tribunalului federal din New York. „Încă sunt președintele Venezuelei”!

Fostul lider venezuelean, Nicolás Maduro, a pledat nevinovat în prima sa apariție în fața instanței din New York, după ce a fost capturat într-o operațiune militară americană. El i-a spus judecătorului că este „încă președintele Venezuelei” și că „nu este vinovat de nimic din ceea ce este menționat aici”. Precizăm că Nicolás Maduro se confruntă cu acuzații de droguri și arme, scrie CNN.

Următoarea ședință de judecată a fost programată pentru 17 martie, transmite BBC. Audierea de astăzi ar fi durat doar aproximativ 30 de minute.

Nicolás Maduro ar fi declarat în fața unui judecător: „Am fost capturat la mine acasă, în Caracas, Venezuela”.

Declarația sa prezintă în avanpremieră ceea ce va fi probabil unul dintre principiile apărări: arestarea sa în miez de noapte, într-o țară străină, de către forțele de ordine americane – lucru pe care avocatul lui Maduro spune că ar fi o „răpire militară”.

Gestul lui Maduro, considerat neobișnuit

CNN scrie că este neobișnuit ca un inculpat să spună ceva unui judecător în timpul unei prime înfățișări, deoarece avocații apărării își avertizează de obicei clienții că orice spun ar putea fi folosit în urmărirea penală.

Judecătorul Alvin Hellerstein i-a făcut un avertisment similar lui Maduro luni, în timp ce președintele Venezuelei vorbea.

„Va exista un moment și un loc pentru a analiza toate acestea”, a spus judecătorul.

Camerele de filmat nu sunt permise în sala de judecată, dar unii reporteri au voie să transmită informații din interiorul instanței. Mai devreme, Maduro fusese văzurt când a intrat în tribunalul districtual sudic din New York purtând o uniformă de închisoare și cu picioarele încătușate, potrivit BBC. Soția sa, Cilia Flores, purta și ea o uniformă de închisoare. Mâinile lui Maduro și Flores nu erau încătușate, iar Maduro a putut să dea mâna cu avocatul său.

Moment tensionat



Cel mai tensionat moment ar fi venit însă la sfârșitul înfățișării, când un membru al publicului a început să-i strige în spaniolă lui Maduro că va „plăti” pentru ceea ce a făcut.

Maduro s-a întors spre el și i-a răspuns în spaniolă că este un „președinte răpit” și un „prizonier de război” înainte de a fi escortat afară, în cătușe, în spatele soției sale, prin ușa din spate a curții, potrivit relatărilor BBC.

Membrul publicului, care plângea, a fost rugat să părăsească sala de judecată.

Mai mulți oameni protestează în apropierea tribunalului din New York

Mulțimi de oameni s-au adunat în apropierea tribunalului din New York, unde președintele demis al Venezuelei, Nicolás Maduro, este audiat.

Două grupuri împărțite în zone opuse au fost la fața locului pentru a demonstra, unele aplaudând capturarea sa, iar altele protestând împotriva acesteia.

Oameni care fluturau steaguri venezuelene au fost văzuți scandând mai multe lozinci, printre care: „Cine suntem noi? Venezuela! Ce vrem? Libertad!”.

O persoană a fost văzută fluturând un steag pe care scria „Trump pentru rege”. O altă persoană ținea o pancartă pe care scria „Eliberați-i pe prizonierii noștri politici din Venezuela”.

Alții au fost văzuți ținând pancarte pe care scria „Eliberați-l pe președintele Maduro”. De asemenea, fluturau steaguri venezuelene.