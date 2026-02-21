Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare

În timp ce țara se îndreaptă spre alegerile din aprilie (alegerile parlamentare vor avea loc în Ungaria pe 12 aprilie 2026 n.r.), liderul opoziției conservatoare, Péter Magyar, a devenit cel mai serios contracandidat al prim-ministrului, folosindu-se de retorica naționalistă și euroscepticismul lui Orbán - și atacându-i rezultatele, remarcă Politico.

Această abordare l-a propulsat pe Magyar în sondaje, dar a diminuat și speranțele de la Bruxelles că acesta va reprezenta o ruptură clară pro-UE față de stilul conflictual al lui Orbán. Scopul maghiarului, spun aliații săi, este de a-i determina pe alegători să se întrebe ce a adus de fapt retorica naționalistă a lui Orbán.

”Nu este vorba că i-am întors limbajul naționalist împotriva lui”, a spus Márton Hajdu, șeful de cabinet al partidului Tisza din Parlamentul European. „Întoarcem minciunile sale despre protejarea intereselor naționale maghiare împotriva lui” spune el.

Magyar, fost coleg cu Orban

Magyar - un fost membru al partidului naționalist Fidesz al lui Orbán - a acționat pentru a-l înfrânge pe Orbán pe unele dintre cele mai sensibile teritorii naționaliste: etnicii maghiari care trăiesc dincolo de granițele Ungariei și minoritatea romă a țării. Fidesz a obținut dintotdeauna un sprijin puternic în rândul etnicilor maghiari, acordându-le cetățenie și drept de vot, consacrându-le protecția în Constituție și finanțând școli și instituții media cu predare în limba maghiară care promovează narațiunea partidului de guvernământ în afara Ungariei.

Legea lui Fico, oportunitate pentru Magyar

Dar recentele greșeli ale lui Orbán le-au oferit maghiarilor o oportunitate.

Un punct de criză a avut loc la sfârșitul anului trecut, după ce prim-ministrul slovac, Robert Fico, a impus o legislație care penalizează criticile publice la adresa decretelor Beneš de după război, un set de legi de după cel de-al Doilea Război Mondial care a deposedat etnicii maghiari și germani, din fosta Cehoslovacie, de cetățenie și proprietate.

În timp ce Orbán - care s-a aliat cu Fico în relațiile cu Bruxelles-ul - a răspuns cu prudență, Magyar a cerut public Bratislavei să retragă măsura și l-a acuzat pe rivalul său că ignoră problema. De atunci, ambele părți au escaladat problema.

”Prudența inițială a lui Orbán reflectă un compromis strategic”, a declarat Márton Bene, analist la Institutul TK pentru Științe Politice. ”Orbán a fost reticent în a pune în pericol această relație (cu Fico) din cauza unei probleme a minorităților care ar putea provoca un conflict cu Bratislava” a mai punctat el.

Susținerea lui George Simion, o trădare

Politico menționează și România, notând că o dinamică similară s-a manifestat și în România, unde Orbán l-a susținut pe candidatul prezidențial de extremă dreapta, George Simion, în ciuda istoricului său de acțiuni anti-ungare. După ce alegătorii etnici maghiari l-au susținut în mod covârșitor pe rivalul lui Simion, Magyar a mărșăluit de la Budapesta în Oradea, considerând poziția lui Orbán o trădare.

Magyar a vorbit, de asemenea, în apărarea comunității rome din Ungaria după ce o figură importantă a Fidesz a insultat grupul, în mod tradițional o circumscripție cheie a partidului de guvernământ.

”Guvernul maghiar a susținut în mod constant conservarea identității comunităților maghiare care trăiesc dincolo de granițele sale”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului într-un comunicat.

Poziționarea lui Magyar pare să-l fi ajutat în sondaje. Partidul său, Tisza, are un procent de 49%, conform Sondajului Politico. Fidesz are 38%.

Planurile Tisza, fără ”a fi băiatul rău”

Tisza ”un partid complet pro-ungar”, care va reprezenta interesele maghiare ”în interiorul UE, nu în afara și nu împotriva ei”. Zoltán Tarr, un europarlamentar al partidului, a declarat, pentru sursa citată, că partidul dorește ”să mențină gardul de frontieră, să se opună cotelor de migrație obligatorii și aderării accelerate a Ucrainei, să urmărească pacea, să combată propaganda rusă, să consolideze V4 (Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia) și Europa Centrală fără a fi băiatul rău al Europei”.

Pe plan intern, maghiarul s-a concentrat puternic pe presiunile legate de costul vieții, distribuind lemne de foc în zonele rurale în timpul perioadelor extrem de reci și promovând programe de sprijin pentru locuințe. Dar s-a prezentat și ca un apărător al fermierilor maghiari, opunându-se acordului comercial Mercosur, susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și alăturându-se protestelor fermierilor de la Strasbourg, unde a acuzat Fidesz că ”i-a lăsat în urmă”.

În ceea ce privește Ucraina, au adoptat un ton prudent, recunoscând Rusia drept agresor, dar - la fel ca Orbán - excluzând livrările de trupe sau arme.