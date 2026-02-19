€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Stiri Ce înseamnă, de fapt, „recesiune tehnică“ și de ce folosește Guvernul această sintagmă. Petrișor Peiu (AUR), explicații / video
Data publicării: 14:26 19 Feb 2026

EXCLUSIV Ce înseamnă, de fapt, „recesiune tehnică“ și de ce folosește Guvernul această sintagmă. Petrișor Peiu (AUR), explicații / video
Autor: Ioan-Radu Gava

petrisor peiu in parlament in fata lui ilie bolojan Foto: Agerpres

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a explicat de ce este folosită în România sintagma de „recesiune tehnică“, după ce țara noastră a avut două trimestre la rând cu contracție economică.

În urmă cu o săptămână s-a anunțat că România a intrat în recesiune, după ce a avut al doilea trimestru consecutiv de contracție economică, de -1,9%. Cu toate acestea, Guvernul Bolojan a utilizat sintagma de „receisune tehnică“ și a spus că fenomenul este unul temporar și era „inevitabil“.

Subiectul a fost abordat de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea Ce Se Întâmplă, în dialog cu Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„Erau foarte mulți analiști care vorbeau de recesiune. Erau contraziși de Guvern, dar acum am constatat că e recesiune. Ei spun că e recesiune tehnică. Ce înseamnă asta, există mai multe tipuri de recesiune? Există recesiune literară?“, a întrebat, ironic, Răzvan Dumitrescu.

„Numai în Europa se folosește termenul de recesiune tehnică pentru a desemna o succesiune de două trimestre cu contracție economică. Însă, apoi se pune o virgulă și se spune că dacă această contracție economică pe un trimestru e mai mare de 1,5% din PIB e deranj mare. La noi a fost 1,9%. De asemenea, dacă șomajul adiacent depășește 6%, e deranj mare. Noi am depășit 6%. 

Mai mult decât atât, noi avem o problemă mare în economie fiindcă avem cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante. Al treilea fenomen groaznic e această rată a inflației foarte mare, de 9,6%. Culmea e că a accelerat, pentru că în decembrie era 8,6%. Cauzele sunt energia plus creșterea TVA“, a explicat Petrișor Peiu.

CITEȘTE ȘI                 -              EXCLUSIV CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie

De ce a fost crescut TVA. Petrișor Peiu: Premierul Bolojan nu e un specialist

Petrișor Peiu a descris creșterea TVA drept o mișcare neinspirată a premierului Bolojan, luată după ce ar fi fost sfătuit greșit de ministrul Finanțelor.

„Creșterea TVA a fost clar neinspirată, că a blocat consumul. Nu era o mișcare greșită dacă nu venea pe fondul creșterii cu 60% a prețurilor la energie. Eu cred că premierul a fost sfătuit greșit, fiindcă el nu e un specialist. De obicei se fac niște simulări.

Mai mult, crescând și TVA, și prețurile la energie, și statul consumă mult mai mult pe bunurile și serviciile pe care le cumpără, că și statul cumpără energie“, a explicat Petrișor Peiu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
recesiune tehnica
recesiune
petrisor peiu
cresterea tva
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Regele Charles al III-lea a reacționat după arestarea fratelui său Andrew în scandalul Epstein, în care apare și o româncă
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan va vorbi la Consiliul pentru Pace / foto în articol
Publicat acum 20 minute
Prezentatoarea TV care a apărut sub influența alcoolului în direct de la Jocurile Olimpice și-a cerut scuze public
Publicat acum 37 minute
Buzoianu: Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”, unul dintre scenarii
Publicat acum 38 minute
Germania va căuta „parteneriate strategice” cu China în contextul tarifelor vamale impuse de SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 8 ore si 10 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 9 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close