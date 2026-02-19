În urmă cu o săptămână s-a anunțat că România a intrat în recesiune, după ce a avut al doilea trimestru consecutiv de contracție economică, de -1,9%. Cu toate acestea, Guvernul Bolojan a utilizat sintagma de „receisune tehnică“ și a spus că fenomenul este unul temporar și era „inevitabil“.

Subiectul a fost abordat de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea Ce Se Întâmplă, în dialog cu Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„Erau foarte mulți analiști care vorbeau de recesiune. Erau contraziși de Guvern, dar acum am constatat că e recesiune. Ei spun că e recesiune tehnică. Ce înseamnă asta, există mai multe tipuri de recesiune? Există recesiune literară?“, a întrebat, ironic, Răzvan Dumitrescu.

„Numai în Europa se folosește termenul de recesiune tehnică pentru a desemna o succesiune de două trimestre cu contracție economică. Însă, apoi se pune o virgulă și se spune că dacă această contracție economică pe un trimestru e mai mare de 1,5% din PIB e deranj mare. La noi a fost 1,9%. De asemenea, dacă șomajul adiacent depășește 6%, e deranj mare. Noi am depășit 6%.

Mai mult decât atât, noi avem o problemă mare în economie fiindcă avem cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante. Al treilea fenomen groaznic e această rată a inflației foarte mare, de 9,6%. Culmea e că a accelerat, pentru că în decembrie era 8,6%. Cauzele sunt energia plus creșterea TVA“, a explicat Petrișor Peiu.

De ce a fost crescut TVA. Petrișor Peiu: Premierul Bolojan nu e un specialist

Petrișor Peiu a descris creșterea TVA drept o mișcare neinspirată a premierului Bolojan, luată după ce ar fi fost sfătuit greșit de ministrul Finanțelor.

„Creșterea TVA a fost clar neinspirată, că a blocat consumul. Nu era o mișcare greșită dacă nu venea pe fondul creșterii cu 60% a prețurilor la energie. Eu cred că premierul a fost sfătuit greșit, fiindcă el nu e un specialist. De obicei se fac niște simulări.

Mai mult, crescând și TVA, și prețurile la energie, și statul consumă mult mai mult pe bunurile și serviciile pe care le cumpără, că și statul cumpără energie“, a explicat Petrișor Peiu.