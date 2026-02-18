Ce este fonta ușoară și ce avantaje au vasele de gătit din acest material

Ce este fonta ușoară și prin ce diferă de fontă

Diferența majoră nu constă în materialul în sine, ci în tehnologia de turnare și grosimea pereților.

Vasele din fontă ușoară sunt, de regulă, cu până la 50% mai ușoare decât cele tradiționale. De exemplu, o tigaie de fontă ușoară este mult mai ușor de manevrat cu o singură mână.

În timp ce fonta clasică se toarnă de obicei în forme de nisip (ceea ce impune pereți groși pentru stabilitate), fonta ușoară folosește adesea tehnici precum turnarea cu ceară pierdută sau matrițe rotative care permit obținerea unor pereți mult mai subțiri și a unei suprafețe mai finisate.

Datorită pereților subțiri, fonta ușoară se încălzește mult mai rapid și este mai receptivă la schimbările de temperatură ale plitei. Fonta clasică, fiind mai densă, are o retenție termică superioară, menținând căldura mai mult timp după ce focul a fost oprit.

Fonta ușoară are adesea o suprafață mai netedă sau modele speciale (cum ar fi structura tip fagure) care pot îmbunătăți proprietățile antiaderente încă de la prima utilizare.



Ce beneficii are fonta ușoară față de teflon, aluminiu sau email

Fonta ușoară/teflon

Spre deosebire de teflon, care poate elibera vapori toxici la temperaturi de peste 260°C, fonta ușoară este sigură și stabilă chiar și la foc foarte puternic.

În timp ce stratul de teflon se zgârie ușor și își pierde proprietățile în 2-5 ani, fonta ușoară poate dura o viață. Zgârieturile de suprafață nu distrug vasul.

Fonta ușoară dezvoltă un strat antiaderent natural prin asezonare, care se îmbunătățește cu fiecare utilizare, spre deosebire de straturile sintetice care se degradează în timp.

Fonta ușoară/aluminiu

Deși fonta ușoară este mai subțire decât cea clasică, ea păstrează căldura mult mai bine decât aluminiul, fiind ideală pentru rumenirea fripturilor.

Aluminiul neprotejat este reactiv și poate ajunge în alimente, în timp ce fonta ușoară este considerată o opțiune mai sănătoasă, putând chiar să adauge o cantitate mică de fier dietetic în mâncare.

Aluminiul standard nu funcționează pe plitele cu inducție fără o bază specială din oțel, în timp ce fonta ușoară este magnetică în mod natural și compatibilă cu orice plită.

Fonta ușoară/email

Stratul de email se poate ciobi sau crăpa dacă vasul este scăpat sau lovit cu ustensile metalice. Fonta ușoară (fără email) este mult mai robustă în utilizare intensă.

Vasele emailate sunt excelente pentru gătit lent, dar nu dezvoltă aceeași antiaderență naturală ca fonta asezonată.

Fonta ușoară este, prin definiție, mai puțin masivă decât fonta emailată clasică și adesea mai accesibilă ca preț.