Listă școli închise 18 februarie 2026, din cauza ninsorilor abundente
Data actualizării: 08:58 18 Feb 2026 | Data publicării: 08:16 18 Feb 2026

Listă școli închise 18 februarie 2026, din cauza ninsorilor abundente
Autor: Alexandra Curtache

Școli închise, zăpadă

Din informatiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor școlare, cursurile se vor desfășura online în toate unitățile de învățământ din județele Galați și Vrancea.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a dispus, miercuri, suspendarea cursurilor şcolare pentru data de 18 februarie, din cauza condiţiilor meteo severe, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

„Având în vedere condiţiile meteorologice severe generate de ninsorile abundente, viscolul puternic şi avertizarea meteorologică Cod portocaliu aflată în vigoare pentru judeţul Vrancea, în urma analizelor realizate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă vor fi dispuse (...) suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Vrancea, pentru data de 18 februarie, activităţile didactice urmând a se desfăşura în sistem online, conform deciziilor unităţilor de învăţâmânt şi inspectoratului şcolar", a precizat ISU Vrancea.

Citește și: COD ROȘU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1

Circulație afectată

De asemenea, pentru protejarea populaţiei şi prevenirea situaţiilor de risc, a fost dispusă închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe DN 23B, pe sectorul Măicăneşti - Ciorăşti, din cauza viscolului puternic şi a depunerilor de zăpadă care reduc vizibilitatea şi siguranţa traficului, precum şi închiderea temporară a circulaţiei pe Autostrada A7, pentru evitarea blocajelor rutiere şi a producerii unor evenimente nedorite în condiţiile meteorologice actuale.

Potrivit ISU Vrancea, măsurile au caracter temporar şi vor fi menţinute până la restabilirea condiţiilor de siguranţă pentru desfăşurarea traficului rutier şi a activităţilor educaţionale.

Autorităţile recomandă cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale, să urmărească informările oficiale transmise de autorităţi şi să respecte indicaţiile forţelor aflate în teren. 

Cursuri online și la Brăila și Galați

De asemenea, in Brăila cursurile se vor desfășura online în toate unitățile din mediul rural și în orașele Ianca, Făurei și Însurăței. 

„Din informatiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor şcolare, cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile de învăţământ din judeţele Galaţi şi Vrancea. De asemenea, în Brăila cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile din mediul rural şi în oraşele Ianca, Făurei şi Însurăţei”, a anunţat, mierccuri dimineaţă, Ministerul Educaţiei.

Listă școli închise 18 februarie 2026, din cauza ninsorilor abundente

Școli închise și la Giurgiu

Toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu vor desfăşura, miercuri, cursuri în sistem online, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin vânt puternic şi ninsoare, potrivit unei informări transmise de Prefectură.

Măsura suspendării cursurilor din cauza cu prezență fizică afectează toate cele peste 300 de unități de învățământ cu peste 45.000 de elevi și preșcolari.

Autorităţile au precizat că decizia a fost luată pentru siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice, în contextul condiţiilor meteo care pot afecta deplasarea în siguranţă.

Revenim cu eventuale update-uri pe măsură ce primim informații din județe.

Listă școli închise 18 februarie 2026, din cauza ninsorilor abundente

scoli inchise
ninsoare scoli inchise
