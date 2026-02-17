Criză de identitate fără precedent: Tot mai mulți evrei critică politicile Israelului, după izbucnirea războiului din Gaza

Sondajele publicate săptămâna trecută de Federațiile Evreiești din America de Nord și de Combined Jewish Philanthropies of Greater Boston sunt printre primele care prezintă opiniile evreilor despre Israel de la începutul războiului din Gaza. De asemenea, sunt printre primele din ultimii ani care întreabă respondenții evrei dacă se identifică ca sioniști și ce înțeleg prin acest termen.

Rezultatele au implicații importante asupra modului în care instituțiile comunitare evreiești se raportează la Israel și asupra spectrului de opinii în rapidă expansiune din cadrul comunității evreiești americane.

În sondajul JFNA, realizat în martie anul trecut pe un eșantion reprezentativ larg de evrei americani, aproape nouă din zece respondenți și-au exprimat sprijinul pentru dreptul Israelului de a exista ca stat evreiesc și democratic, dar doar 37% s-au identificat ca sioniști. Opt la sută și-au clasificat opiniile ca ne-sioniste, 7% ca antisioniste, iar 48% au refuzat să se identifice cu oricare dintre aceste etichete.

Definiții contradictorii ale sionismului

Sondajul JFNA a întrebat, de asemenea, cum definesc respondenții termenul „sionism”. Majoritatea au fost de acord că termenul descrie dreptul poporului evreu de a avea un stat evreiesc. Cu toate acestea, majoritatea antisionistilor și ne-sionistilor considerau că termenul înseamnă și susținerea acțiunilor guvernului israelian, convingerea că Israelul are dreptul asupra Cisiordaniei și Fâșiei Gaza și convingerea că evreii sunt superiori palestinienilor.

Atitudinile critice față de Israel nu s-au limitat la antisionisti. Dintre cei 48% dintre respondenți care au refuzat să se identifice cu vreo etichetă, aproximativ jumătate s-au declarat de acord cu afirmațiile care descriu Israelul ca fiind vinovat de genocid împotriva palestinienilor și ca fiind un stat de apartheid.

În mod similar, în sondajul din Boston, publicat la sfârșitul săptămânii trecute pe baza datelor colectate anul trecut, majoritatea respondenților au fost de acord că este important ca Israelul să fie statul național al poporului evreu, dar numai 46% s-au identificat ca sioniști. Dintre ceilalți respondenți, 18% s-au identificat ca antisionisti și 37% nu s-au identificat cu niciuna dintre etichete. (Sondajul din Boston nu a oferit opțiunea „non-sionist” ca răspuns.)

Provocarea generațională

O întrebare critică este atunci cum ar trebui să răspundă organizațiile comunitare evreiești care se definesc ca sioniste la prezența crescândă a persoanelor care se descriu ca antisioniste sau ne-sioniste?

Poate că ar trebui să ignore pur și simplu această provocare, întrucât doar o minoritate dintre evreii americani se identifică ca antisionisti și îmbrățișează interpretările cele mai tendențioase ale termenului. Această abordare ar fi însă lipsită de viziune, întrucât proporția antisionistilor și a non-sionistilor (care împărtășesc unele dintre aceleași idei despre sionism) este mult mai mare în rândul tinerei generații.

În sondajul JFNA, dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, 14% erau antisioniste și 18% ne-sioniste. În sondajul din Boston, 38% dintre tinerii adulți s-au identificat ca antisionisti, o proporție mai mare decât cea a celor care s-au identificat ca sioniști. Ignorarea unei părți atât de mari a generației tinere nu este o opțiune pentru organizațiile evreiești.

Ar trebui să nu se mai utilizeze termenul „sionism”?

Se susține că termenul în sine face ca Israelul să pară un proiect politic care poate fi contestat, mai degrabă decât o realitate a vieții internaționale de aproape opt decenii sau realizarea speranțelor cultivate de poporul evreu de mii de ani.

Gil Preuss, directorul executiv al Federației Evreiești din Washington și Ted Sasson, cercetător rezident al Fundației Ruderman la Institutul de Studii de Securitate Națională al Universității din Tel Aviv și directorul departamentului de studii evreiești al Middlebury College au declarat:

„Considerăm că această abordare ar fi o concesie prea mare. Termenul „sionism” exprimă aspirațiile noastre cele mai profunde pentru Israel ca stat evreiesc și democratic. Această viziune nu poate fi considerată acum ca fiind de la sine înțeleasă, mai ales când este atacată de antisionisti, care doresc să priveze statul de caracterul său evreiesc, și de elemente din guvernul de extremă dreapta al Israelului, care caută să promoveze un stat iliberal și nedemocratic.

Tipul de sionism pe care îl îmbrățișează organizațiile evreiești americane, care susține atât un Israel evreiesc, cât și unul democratic, trebuie apărat cu voce tare și clară, nu abandonat.

În loc să ignore provocarea sau să abandoneze termenul de sionism, credem că organizațiile evreiești ar trebui să se concentreze și mai mult pe practicarea și modelarea tipului de sionism expansiv și a comunității evreiești incluzive pe care pretindem că le îmbrățișăm.

Asta înseamnă să arătăm clar prin acțiunile noastre că sionismul nu înseamnă sprijin orb pentru tot ceea ce face guvernul israelian și cu siguranță nu necesită sprijin pentru anexarea Cisiordaniei/Iudeei Samaria sau credința în supremația evreilor; și nici, de altfel, negarea caracterului evreiesc fundamental al Israelului și a rolului său central pentru poporul evreu global. A ne concentra eforturile înseamnă, de asemenea, să creăm un cadru suficient de larg pentru a acomoda o comunitate de evrei care au (sau se confruntă cu) atitudini față de Israel care acoperă spectrul de la dreapta la stânga”, conform Jewish Philanthropy.

Modelul comunității incluzive

„La Federația Evreiască din Washington, pe care unul dintre noi o conduce, viziunea noastră este aceea a unei „comunități deschise, conectate și vibrante”. Viziunea înseamnă nu numai să ne îngrijim și să asigurăm securitatea tuturor membrilor comunității, ci și să le permitem să aducă întreaga diversitate a opiniilor lor în viața evreiască. Înseamnă să ne educăm liderii să discute despre diferențe, astfel încât dezacordurile să devină oportunități pentru construirea unei culturi a dialogului constructiv, a construirii de punți și a curiozității, în care oamenii se simt îmbogățiți prin faptul că fac parte dintr-o comunitate cu oameni cu care nu sunt de acord.

Înseamnă, de asemenea, construirea de relații personale directe, astfel încât „celălalt” să nu fie un ansamblu de ideologii sau opinii, ci mai degrabă un om real. Cu această viziune, nu ne ferim să fim o organizație sionistă, ci îmbrățișăm în mod conștient un sionism care cuprinde o gamă largă de puncte de vedere; și ne dezvoltăm strategia pentru Israel pentru a conecta evreii din zona Washingtonului cu o gamă largă de israelieni din întreaga gamă de instituții și oameni locali. Și, în același timp, le spunem tuturor membrilor comunității evreiești că suntem aici dacă doriți să faceți parte din acest efort comunitar, extinderea acoperirii cortului, pe baza ideii de bază că poporul evreu este responsabil unul pentru celălalt.

Recunoaștem, de asemenea, că fiecare organizație și comunitate este diferită. Strategiile care funcționează într-un loc pot să nu funcționeze în altul”, mai transmit cei doi conform aceleiași surse.