Marco Rubio, lecție pentru un jurnalist care a încercat să creeze dezbinare între el și Robert Fico / video viral
Data actualizării: 17:29 15 Feb 2026 | Data publicării: 17:21 15 Feb 2026

Marco Rubio, lecție pentru un jurnalist care a încercat să creeze dezbinare între el și Robert Fico / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

marco rubio si robert fico Foto: Agerpres

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, i-a dat o lecție unui jurnalist care a încercat să creeze „dezbinare“ între el și premierul slovac Robert Fico.

Secretarul de stat american Marco Rubio și premierul slovac Robert Fico au susținut duminică o conferință de presă, la Bratislava. În timpul sesiunii de întrebări din partea presei, el i-a dat o lecție unui jurnalist care încerca să creeze dezbinare între cei doi printr-o întrebare privitoare la poziția Slovaciei față de decizia Statelor Unite de a-l extrage pe Nicolas Maduro din Venezuela.

„I-ai pus o întrebare ca să vezi dacă îl poți pune împotriva noastră!”, a exclamat Marco Rubio.

„Multor țări nu le-a plăcut ce am făcut în Venezuela! E în regulă. A fost în interesul nostru național. Sunt sigur că va face ceva ce nu ne va plăcea nouă într-o zi și vom spune: «Hei, nu ne-a plăcut că ați făcut asta». Și ce? Asta nu înseamnă că nu vom fi prieteni, parteneri sau nu putem coopera. Ne exprimăm opiniile tot timpul”, a punctat secretarul de stat american Marco Rubio.

„Avem aliați foarte apropiați cărora nu le-a plăcut ce am făcut în Venezuela. Vă pot spune eu ceva! A fost un succes!”, a mai spus oficialul din SUA.

marco rubio
robert fico
sua
