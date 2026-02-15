Marco Rubio, lecție pentru un jurnalist care a încercat să creeze dezbinare între el și Robert Fico / video viral

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, i-a dat o lecție unui jurnalist care a încercat să creeze „dezbinare“ între el și premierul slovac Robert Fico.
Secretarul de stat american Marco Rubio și premierul slovac Robert Fico au susținut duminică o conferință de presă, la Bratislava. În timpul sesiunii de întrebări din partea presei, el i-a dat o lecție unui jurnalist care încerca să creeze dezbinare între cei doi printr-o întrebare privitoare la poziția Slovaciei față de decizia Statelor Unite de a-l extrage pe Nicolas Maduro din Venezuela.
„I-ai pus o întrebare ca să vezi dacă îl poți pune împotriva noastră!”, a exclamat Marco Rubio.
„Multor țări nu le-a plăcut ce am făcut în Venezuela! E în regulă. A fost în interesul nostru național. Sunt sigur că va face ceva ce nu ne va plăcea nouă într-o zi și vom spune: «Hei, nu ne-a plăcut că ați făcut asta». Și ce? Asta nu înseamnă că nu vom fi prieteni, parteneri sau nu putem coopera. Ne exprimăm opiniile tot timpul”, a punctat secretarul de stat american Marco Rubio.
„Avem aliați foarte apropiați cărora nu le-a plăcut ce am făcut în Venezuela. Vă pot spune eu ceva! A fost un succes!”, a mai spus oficialul din SUA.
de Anca Murgoci