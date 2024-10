Adele, în lacrimi la vederea lui Celine Dion, în timpul concertului său, în Las Vegas. Reacția impresionantă a canadiencei

Adele, celebra cântăreață britanică, a izbucnit în lacrimi și s-a oprit din cântat în momentul în care a observat-o în public pe Celine Dion, la concertul său din Las Vegas, la Colosseum de la Caesars Palace.

În video-ul care a surprins momentul și care s-a viralizat pe social media, se vede cum Adele, care cânta piesa ”When we were young”, s-a apropiat de Celine Dion, aflată în lojă alături de cei trei fii ai săi, s-a îmbrățișat cu celebra artistă canadiancă și au schimbat câteva cuvinte în timpul respectivei îmbrățișări.

La un moment dat, Celine Dion a ținut fața lui Adele în mâinile sale, mai mult decât atât, Dion i-a sărutat mâna lui Adele înainte de a se despărți de cântăreața „Rolling in the Deep”, care și-a reluat interpretarea piesei ”When we were young” în timp ce se întorcea pe scenă și care i-a transmis ”Te iubesc”.

Cele două artiste s-au mai întâlnit la spectacole

Aceasta nu este prima dată când Adele și Celine Dion își intersectează drumurile la Colosseum at Caesars Palace.

În 2018, Adele a participat la un concert din Las Vegas, locul unde s-a stabilit în ultimii anim Caesars Palace fiind a ”doua sa casă” și a vizitat-o în culise. ”Regina Celine! Ce spectacol, un punct culminant absolut al vieții mele, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată mulțimii și umorul nebun. Un an nou fericit doamnă x”, a scris ea într-o postare pe Instagram.

Celine Dion, de asemenea, a răspuns pe social media la momentul respectiv, unde a împărtășit aprecierea ei pentru Adele. ”Am avut un timp destul de greu în ultimele două săptămâni... o mulțime de oameni au fost loviți de răceală și gripă... dar eu fac mult mai bine acum. Nu am fost în măsură să fac toate spectacolele mele, dar am fost încântată că Adele a venit la unul dintre ele.... O iubesc atât de mult!!”, scrie Variety.

