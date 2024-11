Sanchez, acuzat de lașitate: Momentul în care premierul fuge, lăsându-i pe regele Felipe și regina Letizia în mijlocul haosului /video

În timp ce suveranii au ales să rămână pentru a asculta plângerile oamenilor, premierul Sanchez a părăsit scena sub protecția unei umbrele și a echipei de securitate, relatează publicația El Debate.

Incidentul a avut loc în Paiporta, unde delegația oficială a ajuns pentru a evalua daunele provocate de inundațiile recente și pentru a se întâlni cu cetățenii afectați. Tensiunile au izbucnit imediat ce Sanchez, regele și regina au sosit. Un grup de localnici a început să scandeze insulte și să arunce cu noroi, reflectând nemulțumirea profundă față de Guvern.

Într-un gest care a atras atenția presei și a opiniei publice, echipa de securitate a premierului Sanchez a deschis o umbrelă mare pentru a-l proteja, iar acesta a fost evacuat rapid din zona protestelor. În înregistrările distribuite pe rețelele sociale, se observă cum un obiect, aparent un băț, este aruncat spre premier în timp ce acesta se retrage.

BREAKING:



The Spanish people are furious with Prime Minister Sanchez after having been abandoned by the authorities during and after the recent flooding disaster that has claimed more than 200 lives.



As he visited the flooded areas today, the people chased him & his team away. pic.twitter.com/JaPqu3PquU