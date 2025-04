S-au prăbușit bursele. Războiul economic al lui Trump a șters peste 5.000 de miliarde de dolari din valoarea acțiunilor bursei americane

Vineri, indicele S&P 500 a închis în scădere cu 6%, cea mai slabă zi din martie 2020. Şi indicele Nasdaq 100 al Bursei de la New York a scăzut cu 6,1%. Titlurile Nvidia Corp şi Apple Inc au scăzut cu cel puţin 7%, în timp ce acţiunile Tesla Inc au înregistrat un declin de 10%.



Jerome Powell a avertizat vineri că noile taxe vamale anunţate de preşedintele Donald Trump sunt "mai extinse decât se estima" iar efectele economice negative, inclusiv inflaţia mai ridicată şi creşterea economică mai lentă, vor fi probabil la fel. "Ne confruntăm cu o perspectivă extrem de nesigură, cu riscuri ridicate atât în privinţa şomajului cât şi a inflaţiei", ambele subminând mandatul Fed de a avea o inflaţie de 2% şi un nivel maxim al angajării forţei de muncă, a declarat Powell.



Acesta a explicat că Fed are timp să aştepte publicarea mai multor date înainte de decizia de politică monetară, dar instituţia trebuie să se asigure că aşteptările inflaţioniste rămân ancorate, în special dacă taxele anunţate de Trump duc la presiuni semnificative asupra preţurilor.



Powell nu s-a referit direct la turbulenţele de pe pieţele bursiere americane dar a admis că incertitudinea a oprit deciziile de afaceri. "Oamenii aşteaptă doar clarificări. Nu vă pot spune când se va termina această perioadă, dar, în cele din urmă, va trece", a spus şeful Fed.



Joi şi vineri, indicele S&P 500 a înregistrat un declin de 11%, cel mai sever din martie 2020, când pandemia a afectat activitatea economică.



"Pieţele sângerează şi urmează cu siguranţă noi dificultăţi, deoarece escaladarea războiului comercial riscă să ducă la recesiune în SUA. Nu este o surpriză reacţia Chinei. Dar aceasta va fi cauza inevitabilă a recesiunii, deoarece răul este făcut, doar dacă Trump nu dă înapoi" a apreciat Luca Paolini, analist la Pictet Asset Management.



Vineri, Guvernul chinez a anunţat că va impune taxe de 34% pentru toate bunurile importate din Statele Unite ale Americii, începând din 10 aprilie, anunţul venind la o zi după ce Washingtonul a impus taxe adiţionale de 34% statului asiatic. Anunţul a sporit volatilitatea de pe pieţele financiare globale, în timp ce Trump a declarat că politicile sale economice "nu se vor schimba niciodată".



Vineri, indicele Dow Jones Industrial Average al Bursei de la New York s-a depreciat cu 5,50%, ajungând la valoarea de 38.314,86 puncte, în timp ce indicele Standard and Poor's 500 s-a depreciat cu 5,97%, ajungând la valoarea de 5.074,08 puncte, iar indicele Nasdaq s-a depreciat cu 5,82%, ajungând la valoarea de 15.587,79 puncte.



La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol 'light sweet crude' cu livrare în luna mai a scăzut vineri cu 4,96 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 61,99 dolari. La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna iunie a scăzut vineri cu 4,56 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 65,58 dolari.



Escaladarea războiului comercial a dus la cele mai mari pierderi pe pieţele bursiere din pandemie. Banca americană de investiţii J.P. Morgan estimează că sunt şanse de 60% ca economia mondial să intre în recesiune până la finalul anului, după ce anterior indica şanse de 40%.



Şi bursele europene au închis vineri în scădere puternică, iar comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a anunţat că a avut o discuţie "onestă", de două ore, cu secretarul american pentru comerţ Howard Lutnick, şi reprezentant special pentru comerţ (USTR) al preşedintelui american Jamieson Greer.



"Este clar: taxele vamale americane sunt dăunătoare, nejustificate. UE este decisă să desfăşoare negocieri relevante dar este de asemenea pregătită să-şi apere interesele", se arată într-un mesaj al lui Sefcovic pe o platformă de social media.



Bursa de la Londra a închis şedinţa de vineri în scădere cu 4,95%, indicele principal FTSE-100 a ajuns la valoarea de 8.054,98 puncte, în timp ce Bursa de la Frankfurt a închis şedinţa de vineri în scădere cu 4,95%, indicele principal DAX 40 a ajuns la valoarea de 20.641,72 puncte iar Bursa de la Paris a închis şedinţa de vineri în scădere cu 4,26%, indicele principal CAC 40 a ajuns la valoarea de 7.274,95 puncte.

