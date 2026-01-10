Europa îi "susţine deplin" pe manifestanţii iranieni, spune Ursula von der Leyen

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană susţine 'deplin' manifestaţiile masive din Iran şi condamnă 'represiunea violentă' împotriva participanţilor, transmite AFP.

'Străzile din Teheran şi străzile din lumea întreagă răsună de paşii femeilor şi bărbaţilor iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a se reuni, de a călători şi, mai ales, de a trăi liber. Europa le stă pe deplin alături', a afirmat von der Leyen, într-o declaraţie online.

Ali Khamenei a avertizat că ţara sa 'nu va da înapoi'

'Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor manifestaţii legitime. Responsabilii vor rămâne în memorie de partea greşită a istoriei', a adăugat preşedinta Comisiei.

Protestele împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice au erupt pe 28 decembrie la Teheran şi s-au răspândit rapid în alte părţi ale Iranului.

Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat vineri că ţara sa 'nu va da înapoi' în faţa valului de contestare care ia amploare şi reprezintă o provocare serioasă pentru Republica Islamică instituită în 1979, conform Agerpres.

