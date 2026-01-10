€ 5.0887
Stiri

Europa îi "susţine deplin" pe manifestanţii iranieni, spune Ursula von der Leyen
Data publicării: 19:49 10 Ian 2026

Europa îi "susţine deplin" pe manifestanţii iranieni, spune Ursula von der Leyen
Autor: Tiberiu Vasile

ursula_64670900 Foto: Agerpres

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană susține deplin manifestațiile din Iran și condamnă represiunea violentă împotriva protestatarilor.

 

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană susţine 'deplin' manifestaţiile masive din Iran şi condamnă 'represiunea violentă' împotriva participanţilor, transmite AFP.

'Străzile din Teheran şi străzile din lumea întreagă răsună de paşii femeilor şi bărbaţilor iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a se reuni, de a călători şi, mai ales, de a trăi liber. Europa le stă pe deplin alături', a afirmat von der Leyen, într-o declaraţie online.

Ali Khamenei  a avertizat că ţara sa 'nu va da înapoi'

'Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor manifestaţii legitime. Responsabilii vor rămâne în memorie de partea greşită a istoriei', a adăugat preşedinta Comisiei.

Protestele împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice au erupt pe 28 decembrie la Teheran şi s-au răspândit rapid în alte părţi ale Iranului.

Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat vineri că ţara sa 'nu va da înapoi' în faţa valului de contestare care ia amploare şi reprezintă o provocare serioasă pentru Republica Islamică instituită în 1979, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Trump amenință regimul din Iran: "O să începem să tragem și noi"
 

europa
iran
ali khamenei
ursula von der leyen
proteste
