Paradox cu Ilie Bolojan: De ce s-a ajuns ca „altă întrebare“ să devină o „modalitate de lucru“

În conferința de presă pe care a susținut-o marți seara, la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a răspuns la cel puțin o întrebare cu celebra replică: „altă întrebare”. Sintagma s-a viralizat în urmă cu opt ani când, Florin Iordache, ministru al Justiției din partea PSD, răspundea obsesiv cu replica „Altă întrebare!”, reacția taberei #rezist fiind explozivă.

Atitudinea premierului României față de jurnaliștii care încercau să afle de ce Ilie Bolojan nu a luat în calcul viciile de neconstituționalitate a fost comentată la Realitatea Plus de către Bogdan Chirieac.

„Cum suna „altă întrebare“ la Florin Iordache și ce scandal făcea presa hashtag și cum sună la Ilie Bolojan?“, a spus analistul politic.

„În presa hashtag se merge pe ideea că ei au voie orice, finanțările lor să fie oculte, să nu se știe de unde se iau banii și ce ONG-uri îi sponsorizează și de ce banii de la impozitul datorat statului sunt deturnați către ONG-uri politice“, a spus Bogdan Chirieac, adăugând că „nu are nimeni treabă cu ONG-urile umanitare, care fac treabă pentru copii, pentru animăluțe, pentru ecologie“.

„Aceste ONG-uri politice sunt organe de presă deghizate și primesc niște bani de care nu îi întreabă nimeni și nici nu dau impozite la stat, că sunt ONG-uri.

Înainte, toată lumea era condamnată, dar acum, când domnul Ilie Bolojan e pus în situația de a răspunde la întrebări puse de presa independentă, duritatea răspunsului este extremă. E o modalitate de lucru! Vă așteptați ca cei de la USR să fie democrați?!“, a mai spus analistul politic.