€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Paradox cu Ilie Bolojan: De ce s-a ajuns ca „altă întrebare“ să devină o „modalitate de lucru“
Data actualizării: 19:24 25 Feb 2026 | Data publicării: 19:19 25 Feb 2026

Paradox cu Ilie Bolojan: De ce s-a ajuns ca „altă întrebare“ să devină o „modalitate de lucru“
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan in conferinta de presa la sediul guvernului romaniei Foto: Gov.ro

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat asemănările dintre premierul Ilie Bolojan și fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, în ceea ce privește modul de raportare la presă.

În conferința de presă pe care a susținut-o marți seara, la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a răspuns la cel puțin o întrebare cu celebra replică: „altă întrebare”. Sintagma s-a viralizat în urmă cu opt ani când, Florin Iordache, ministru al Justiției din partea PSD, răspundea obsesiv cu replica „Altă întrebare!”, reacția taberei #rezist fiind explozivă.

Atitudinea premierului României față de jurnaliștii care încercau să afle de ce Ilie Bolojan nu a luat în calcul viciile de neconstituționalitate a fost comentată la Realitatea Plus de către Bogdan Chirieac.

„Cum suna „altă întrebare“ la Florin Iordache și ce scandal făcea presa hashtag și cum sună la Ilie Bolojan?“, a spus analistul politic.

CITEȘTE ȘI                  -                 Ilie Bolojan, replică pentru Cristian Preda, care a rupt în direct o copie xerox a diplomei de doctorat / video

„În presa hashtag se merge pe ideea că ei au voie orice, finanțările lor să fie oculte, să nu se știe de unde se iau banii și ce ONG-uri îi sponsorizează și de ce banii de la impozitul datorat statului sunt deturnați către ONG-uri politice“, a spus Bogdan Chirieac, adăugând că „nu are nimeni treabă cu ONG-urile umanitare, care fac treabă pentru copii, pentru animăluțe, pentru ecologie“.

„Aceste ONG-uri politice sunt organe de presă deghizate și primesc niște bani de care nu îi întreabă nimeni și nici nu dau impozite la stat, că sunt ONG-uri. 

Înainte, toată lumea era condamnată, dar acum, când domnul Ilie Bolojan e pus în situația de a răspunde la întrebări puse de presa independentă, duritatea răspunsului este extremă. E o modalitate de lucru! Vă așteptați ca cei de la USR să fie democrați?!“, a mai spus analistul politic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Mirela Matichescu avertizează că vânzarea Liberty Galați nu este o simplă tranzacție
Publicat acum 14 minute
Thierry Breton se plânge că nu e sprijinit în disputa cu SUA. Ce vrea fostul comisar european
Publicat acum 26 minute
Lia Savonea, mesaj de forță: Faptul că sunteți aici arată că vă pasă!
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ai și tu acest tip de contract? Statul face o mare nedreptate unei categorii importante din populație
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Dosarele Epstein. Bill Gates a rupt tăcerea: "Am avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 26 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 11 ore si 13 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 12 ore si 22 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 10 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close