Directoarea Muzeului Luvru demisionează după ''jaful secolului''

Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunţat marţi Palatul Élysée, potrivit AFP.

Jaful secolului care a zguduit cel mai vizitat muzeu din lume

Jaful secolului, aşa cum a fost botezat de presă, a ţinut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 19 octombrie, când mai mulţi răufăcători au fost filmaţi în timp ce au furat în câteva minute bijuteriile coroanei folosind un simplu lift de marfă.

Laurence des Cars, care a ajuns în atenţia presei după acest jaf spectaculos soldat cu pagube de 88 de milioane de euro, şi-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care i-a acceptat-o argumentând că muzeul are nevoie de un nou impuls.

Şeful statului a acceptat demisia, salutând un act de responsabilitate într-un moment când cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm şi de un nou impuls pentru a duce la bun sfârşit mari lucrări de securizare, de modernizare, precum şi proiectul 'Louvre - Nouvelle Renaissance', a precizat peşedinţia într-un comunicat.

Citește și: Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false

Emmanuel Macron, care a numit-o pe Laurence des Cars, un reputat istoric al artei, la şefia Luvru în 2021, i-a mulţumit pentru munca depusă şi pentru angajamentul din ultimii ani şi a anunţat că îi va încredinţa o misiune în domeniul cooperării marilor muzee din ţările G7.

Fostă directoare a muzeului d'Orsay, des Cars, în vârstă de 59 de ani, a fost extrem de fragilizată în urma jafului de la Luvru din 19 octombrie, când opt bijuterii ale coroanei franceze au fost furate în plină zi, aducând în prim-plan importante breşe de securitate ale celui mai vizitat muzeu din lume.

Audituri alarmante și fragilități structurale

Sub tirul criticilor, Laurence des Cars şi-a apărat iniţial demersurile în fruntea muzeului, însă activitatea ei a fost destabilizată de audituri alarmante privind securitatea Luvrului, despre care ea a aflat abia după producerea jafului.

Privind în urmă, ne dăm seama că existau în continuare fragilităţi structurale. Înţeleg că acest lucru ridică semne de întrebare, a spus ea pe 1 decembrie într-un interviu pentru Le Parisien.

Totodată, poziţia ei a fost fragilizată de alte probleme care au lovit Luvrul după jaf, muzeul fiind constrâns să închidă o galerie din cauza clădirii degradate şi ajungând victima unei fraude cu bilete.

În interior, acţiunile ei au fost de asemenea contestate de angajaţii care au declanşat grevă la mijlocul lunii decembrie, cel mai îndelungat conflict social din istoria muzeului, având drept obiectiv denunţarea condiţiilor de muncă.

Luvrul, acuzat că a devenit "stat în stat"

Pe 19 februarie, preşedintele unei comisii de anchetă parlamentară pe tema securităţii muzeelor a lansat un apel către guvernul francez să preia controlul asupra Muzeului Luvru, devenit stat în stat şi să remedieze disfuncţionalităţile.

Este frapant este să constaţi că Luvrul a devenit un stat în stat, a declarat deputatul Alexandre Portier.

Conducerea Luvrului este azi defectuoasă, a mai spus preşedintele acestei comisii.

Întrebat despre menţinerea în post a lui Laurence des Cars, care va fi audiată miercuri, Portier a spus că lista disfuncţionalităţilor identificate la Luvru după furtul din 19 octombrie ar fi condus în numeroase ţări şi organizaţii de mult timp la o demisie.