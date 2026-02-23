Gabriel Dina, Country Manager Romania & Bulgaria, Pfizer, a vorbit despre importanța vaccinării și a explicat că Slovacia, Albania și Serbia au reușit în ultimii ani să elimine cazurile noi de rujeolă, în timp ce 80% dintre cazuri sunt înregistrate în România.

Potrivit acestuia, problema României nu ține neapărat de lipsa strategiilor, ci de execuție, monitorizare și responsabilizare.

„Ați fost managerul companiei Pfizer în Slovacia, unde am văzut reclame pentru vaccinare la televiziuni. La noi, farmaciștilor nu li se permite să comunice informații direct către beneficiarii serviciilor. Cum e modelul slovac în comunicare?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Slovacia a înregistrat un recul în lupta împotriva rujeolei. Citeam acum două seri un raport al Organizației Mondiale a Sănătății pentru regiunea Europa care felicita Albania, Serbia, Slovacia și menționa că 80% din cazuri sunt în România. Nu o atacau în niciun fel, dar îi scoteau în evidență pe cei care au reușit să facă față acestor provocări, astfel că aceste țări, în ultimele 36 de luni, nu au mai avut raportări de cazuri noi de rujeolă.

Nu știu exact ce au făcut, dar probabil că lucrurile acestea se găsesc și facem parte din Organizația Mondială a Sănătății. Sunt convins că sunt schimburi de experiență. Cred că la noi problema e mai mult de responsabilizare și de execuție, cum bine spunea domnul ministru Rafila la începutul mandatului său: „România e plină de strategii. La execuție avem o problemă, la monitorizare avem o problemă”.

Vă dau aspectele acestea pentru că ele sunt absolut esențiale în mediul privat. Ca să avem succes, acestea sunt componentele de bază: strategie, execuție, monitorizare la sânge și leadership. Nu am să adresez partea de leadership, care nu înseamnă leadershipul la nivelul conducătorului unor organizații, ci a fiecăruia dintr-o organizație (...).

Cred că aici ar trebui să avem parte de o reconciliere a politicilor economice, financiare, de sănătate și de securitate. Se vorbește tot mai mult de acest aspect la nivelul țărilor celor mai dezvoltate”, a spus Gabriel Dina.

VEZI ȘI: Rafila: De ce 40% dintre medicii de familie nu sunt încă înscriși în Registrul Electronic Național de Vaccinare

Cele mai grave infecții respiratorii

Gabriel Dina a atras atenția asupra numărului mare de decese prevenibile și tratabile din România și a vorbit despre rolul prevenției și al vaccinării.

Acesta a vorbit, de asemenea, despre infecțiile severe cauzate de virusul respirator sincițial la copii, despre importanța compensării vaccinurilor, dar și despre necesitatea implementării măsurilor aprobate pentru a reduce complicațiile și impactul asupra sănătății pe termen lung.

„Poate la noi se consideră că suntem prea mulți și e de unde sau ne complacem în fața deceselor prevenibile și tratabile. Este absolut incredibil. În fiecare an 110.000 de români mor din cauze prevenibile și tratabile, adică dublu decât Uniunea Europeană și asta se întâmplă de zeci de ani. Cu toții o recunoaștem, dar cumva procesele prin care să stavilim iată că trenează, deși știm că prevenția și vaccinarea ajută enorm pe partea asta, o fracțiune din ce cheltuim noi se duce pe vaccinare.

Toți copiii până la vârsta de 2 ani trec prin infecție cu virus respirator sincițial. Cele mai grave infecții respiratorii sunt cele date de virusul respirator sincițial. Se moare, apar pneumonii severe și costuri economice uriașe. Domnul ministru Rafila a introdus un mecanism extraordinar de reducere a barierelor în acces prin compensarea vaccinurilor pentru cele care nu sunt obligatorii. Acest vaccin a fost aprobat în lume acum 3 ani, zeci de țări deja l-au implementat, iar la noi Comitetul Național de Vaccinare a dat un aviz pozitiv din luna mai și stă bine mersi pe rafturile farmaciilor pentru că nu a intrat în compensare efectivă.

Deci mulți copii dintre aceștia care se vor îmbolnăvi cu ce vor rămâne? Dacă vor rămâne cu boli cronice, cu astm bronșic, speranța de viață e de 76 de ani de viață, mulți dintre acești copii nu vor ajunge niciodată să-și atingă potențialul maxim”, a spus Gabriel Dina.

VEZI ȘI: Cifre dureroase: 70% dintre copiii morți de rujeolă din Europa provin din România. Ministrul Sănătății: De moartea acestor copii cine răspunde?

„De fiecare dată se invocă lipsa banilor″

Gabriel Dina a vorbit despre importanța vaccinării pacienților cu probleme cardiace și a criticat faptul că sistemul nu ține pasul cu inovațiile și că se invocă mereu lipsa banilor, deși investițiile în prevenție și vaccinare au un randament foarte mare.

„La vârstnici e altă problemă. A ieșit Societatea Europeană de Cardiologie în luna iunie a anului trecut cu un consens, un mesaj către toată comunitatea cardiologilor din Uniunea Europeană: „Vaccinați-vă pacienții împotriva virusurilor respiratorii, gripă, virus respirator sincițial, pneumococ”, pentru că e la fel de important cum este medicația de fond.

Deci, iată, vin evidențe, vin vaccinuri, vin soluții, dar sistemul nostru este rămas în urmă, adică nu e în stare să țină pasul cu această inovație. Eu sper să ne aplecăm cu toții atenția și să găsim soluții. De fiecare dată se invocă lipsa banilor. De 30 de ani sunt în industria asta și e același motiv în fiecare an. Industria totdeauna a fost flexibilă în a găsi soluțiile prin care să acomodeze aceste inovații la nivelul realităților economice din România, nu că am fi săraci. Care ar fi prețul care se justifică a fi plătit în condițiile noastre economice? Că nu e același în România cu Anglia.

Deci se pot face foarte multe lucruri. Merită pentru că randamentul investițiilor în prevenție e de 14 la 1, la vaccinare e de 19 la 1, iar la copii de 34 la 1. Adică bagi un leu și scoți 34, beneficii directe și indirecte.

Țări precum Lituania, Letonia, Franța, Italia au făcut uz de această flexibilitate sporită și au introdus linii separate pentru prevenție și pentru vaccinare, care sunt deduse de la deficitul bugetar când se fac țintele de deficit bugetar, pentru că în felul ăsta vor reuși să facă progrese, altfel vom auzi totdeauna: „Anul ăsta nu avem de unde să punem mai mulți bani”, a spus Gabriel Dina la conferința cu titlul „HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″, organizată de DC News Media Group.

Video: