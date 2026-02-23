Xi Jinping vrea să deschidă un nou capitol în relațiile cu Kim Jong Un: Mesajul Chinei pentru Coreea de Nord

Președintele chinez Xi Jinping i-a trimis, luni, 23 februarie, o scrisoare de felicitare liderului nord-coreean Kim Jong-un cu ocazia realegerii sale în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la guvernarea țării.

Xi Jinping, mesaj pentru conducerea de la Phenian

Xi i-a promis liderului de la Phenian să consolideze cooperarea strategică cu Coreea de Nord, conform unui raport de presă chinez. Xi i-a trimis felicitarea lui Kim în timpul congresului partidului, care se află în curs de desfășurare, a relatat agenția de știri Xinhua, citată de Korea Times.

Liderul de la Beijing l-a lăudat pe Kim pentru „obținerea de noi rezultate în construirea unei țări socialiste coreene” și a spus că realegerea sa reflectă „încrederea ridicată și sprijinul sincer” al partidului, guvernului și poporului, conform raportului.

Xi a descris China și Coreea de Nord drept „vecini socialiști prietenoși”, reafirmând „politica de neclintit” a partidului și guvernului său de a menține și promova solid legăturile bilaterale. Liderul chinez a amintit, de asemenea, de recentele sale întâlniri cu Kim, propunând ca cei doi lideri să pună în aplicare acorduri majore la care s-a ajuns în timpul întâlnirilor, astfel încât să „deschidă un nou capitol” în relațiile bilaterale.

Coreea de Nord este supusă mai multor serii de sancțiuni din cauza programelor sale de arme nucleare. De ani buni, economia nord-coreeană este muribundă, iar penuria de alimente este cronică, potrivit Agerpres.

China și Coreea de Nord au întreținut timp de decenii relații strânse, ambele guvernate autoritar și aliniate adesea cu state precum Rusia și războiul dus de aceasta în Ucraina, și în opoziție cu țările occidentale.

