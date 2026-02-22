€ 5.0974
Trump vrea să trimită în Groenlanda o navă-spital „grozavă". Ce urmează
Data publicării: 09:27 22 Feb 2026

Trump vrea să trimită în Groenlanda o navă-spital „grozavă”. Ce urmează
Autor: Andrei Itu

Trump-Agerpres Trump-Agerpres

Statele Unite ale Americii vor să trimită în Groenlanda o navă-spital, a anunţat preşedintele Donald Trump.

Donald Trump a transmis în reţeaua sa online Truth Social că nava "îi va îngriji pe mulţi oameni care sunt bolnavi şi nu sunt îngrijiţi acolo". Este o afirmație despre care dpa afirmă că ar putea creşte tensiunile dintre SUA şi Danemarca, aliate în cadrul NATO.

O navă-spital "grozavă", afirmă Trump

"Este pe drum!", a adăugat preşedintele Donald Trump, menționând că este o navă-spital "grozavă".

Donald Trump a ameninţat de mai multe ori în ultimele săptămâni că va anexa Groenlanda, teritoriul danez, la Statele Unite ale Americii, relaţiile transatlantice fiind tensionat. Ţări europene cum ar fi Germania, Regatul Unit sau Franţa au susţinut Danemarca şi Groenlanda, respingând ideea transformării insulei arctice în teritoriu american.

Marina militară americană are în dotare două nave-spital cu câte 100 de paturi, inclusiv 80 pentru terapie intensivă, organizate în general după dezastre naturale precum ar fi cutremurele ori uraganele, dar şi pentru asistenţă în porturi din Statele Unite la apogeul pandemiei de coronavirus.

Groenlanda nu a raportat recent necesităţi medicale majore

Groenlanda are o populaţie de circa 57.000 de locuitori și nu a raportat recent necesităţi medicale majore, care să justifice prezenţa unei nave-spital. Sistemul de sănătate public are clinici şi spitalul Regina Ingrid din Nuuk pentru cazurile complexe. Ocazional, au loc evacuări ale pacienţilor către Danemarca.

Nu este clar dacă misiunea anunţată de Donald Trump a fost coordonată cu guvernul danez ori cu autorităţile autonome groenlandeze şi nici calendarul desfăşurării. Navele-spital au echipaje minimale în timp ce stau la ancoră, de aceea mobilizarea efectivelor complete nu poate se poate face imediat, notează Agerpres.

Vezi și - ”Călcâiul lui Ahile” al Groenlandei, descoperit de cercetători. Planurile lui Trump în Arctica ar putea fi date peste cap

donald trump
danemarca
groenlanda
