Crima din Cenei. Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei de răspundere penală la 12 ani: "N-au suficient discernământ"

După odioasa crimă din Cenei, unde Mario, un copil de 15 ani a fost ucis de cei pe care îi credea prieteni, a fost adusă în discuție problema reducerii vârstei răspunderii penale, întrucât unul dintre făptași are 13 ani și pentru că este prea mic, nu poate răspunde legal pentru omor.

Acum, Avocatul Poporului şi-a exprimat, printr-o scrisoare oficială adresată ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, opoziţia faţă de propunerile legislative care urmăresc reducerea vârstei răspunderii penale pentru minori.

În documentul transmis, Avocatul Poporului susține că răspunsul la delincvenţa juvenilă trebuie să pună accent pe prevenţie, educaţie şi reintegrare socială, nu pe înăsprirea sancţiunilor penale. Totodată, Avocatul Poporului susține că "minorii sub 14 ani n-au suficient discernământ pentru a înţelege pe deplin gravitatea faptelor", dar și că în prezent, "întregul cadru normativ este ghidat de principii fundamentale precum interesul superior al copilului, abordarea pedagogică în locul celei punitive și privarea de libertate ca măsură de ultimă instanță".

Numărul cazurilor de omor în care au fost implicaţi minori sub 14 ani

Astfel, Avocatul Poporului solicită "păstrarea soluției legislative actuale privitoare la vârsta răspunderii penale și consolidarea legislației în materia măsurilor de protecție specială dispuse față de minorul care a săvârșit o faptă penală prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal".

Totodată, Avocatul Poporului subliniază că în perioada 2023–2026 au fost identificate doar două cazuri de omor în care au fost implicaţi minori sub 14 ani, în contextul în care în România există aproximativ trei milioane de copii cu vârste între 0 şi 14 ani. Astfel, deşi aceste cazuri sunt extrem de grave, ele nu reprezintă un fenomen generalizat care să justifice modificarea legislaţiei pentru întreaga categorie de vârstă, potrivit instituției.

Reacția Avocatului Poporului vine în contextul unui proiect de lege iniţiat de deputatul neafiliat Alexandru-Ştefan Băişanu, care prevede că minorii cu vârste între 12 şi 14 ani ar putea răspunde penal pentru omor, dacă se dovedeşte că au acţionat cu discernământ. În prezent, legislaţia din România prevede că minorii sub 14 ani nu răspund penal, indiferent de gravitatea faptei.