Crima din Cenei. Mama suspectului de 13 ani: Nu este vina mea că nu există lege

Mama principalului suspect în cazul crimei din Cenei spune că avea încredere în băiatul ei și că deși băiatul de 13 ani era uneori lăsat singur acasă pentru că ea se afla la muncă, nu s-a așteptat niciodată ca acesta să comită o asemenea atrocitate.

"Copilul a mai stat acasă, eu lucrez în trei schimburi, eu am avut foarte mare încredere în el, soțul e plecat dincolo. Trebuie să muncim, nu putem să stăm numai acasă, trebuie să mergem să muncim pentru familie. Fără serviciu nu poți să trăiești, fără bani nu poți să trăiești îți trebuie bani de mâncare, haine, de una de alta, la școală", a declarat femeia pentru Antena 3 CNN.

Părinții băiatului de 13 ani au fost, între timp, decăzuți din drepturi, iar minorul plasat în grija statului. Întrebată dacă știe unde se află fiul ei, femeia a spus: "Nu știu absolut nimic. De joi seară l-au luat cei de la Protecția Copilului și nu știu nici acum unde se află copilul".

Mama băiatului de 13 ani: Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege

Întrebată ce părere are despre faptul că fiul ei nu răspunde penal pentru crima comisă pentru că are doar 13 ani femeia a spus: "Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia sa se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun, nu mai am cuvinte".

Întrebată dacă lucrurile ar fi stat altfel dacă fiul ei ar fi putut să răspundă penal, aceasta a declarat: "Sunt și eu mamă, înțeleg... toți suntem părinți. Sunt și eu mamă. Poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă și nu mai era poate revolta asta așa în toată țara, toată lumea să fie pe capul nostru".

Totodată, femeia a precizat faptul că ea nu are antecedente penale.

"Niciodată nu am avut treabă cu legea. Niciodată nu am fost condamnată, nu am nici măcar o amendă, absolut nimic, eu sunt foarte curată, nu am avut antecedente penale", a mai spus ea.

Detalii despre crima din Cenei

Reamintim că în data de 19 ianuarie a avut loc crima șocantă din localitatea Cenei, județul Timiș. Alin Mario Berinde, un băiat de 15 ani, a fost ucis de cei pe care îi credea prieteni (doi băieți de 15 ani și unul de 13 ani) prin lovituri repetate cu o toporișcă și un cuțit.

După ce l-au ucis, cei trei au îngropat trupul lui Mario în grădina uneia dintre case. Crima ar fi fost premeditată timp de aproximativ o lună, iar motivul principal ar fi fost invidia față de statutul social și bunurile materiale pe care Mario le avea.