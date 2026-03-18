Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
Data actualizării: 09:04 18 Mar 2026 | Data publicării: 08:32 18 Mar 2026

Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
Autor: Alexandra Curtache

Tesla lui Elon Musk în spațiu

Acum mai bine de opt ani, Elon Musk a lansat una dintre mașinile sale, un Tesla Roadster, în spațiu, iar de atunci aceasta a rămas acolo. Dar în ce stadiu este?

Anul 2018 a trecut de mult, iar în timp ce mașina se afla în spațiu, planeta Pământ a trecut printr-o mulțime de lucruri: o pandemie, câteva războaie... roboți. Dar oare ce s-a întâmplat cu ea? 

Ei bine, Tesla a fost echipat cu un manechin îmbrăcat într-un costum spațial numit „Starman”, după celebra melodie a lui David Bowie, și a fost încărcat cu o mașinuță Hot Wheels și o copie a cărții „Ghidul autostopistului galactic”.

Tesla e pe drum spre casă

Încă din ziua lansării, există un site care urmărește Tesla spațial și din câte se poate observa, mașina se află în prezent dincolo de orbita lui Marte, deși se îndreaptă înapoi spre planeta noastră.

Roadsterul are propria orbită, care uneori se intersectează cu traiectoria Pământului în jurul Soarelui, dar se întinde și mai departe de Marte. La momentul redactării acestui articol, se află la peste 176 de milioane de mile distanță de planeta noastră și se îndreaptă spre noi cu o viteză de 18.440 mph.

În acest moment, se află la aproximativ 212 milioane de kilometri distanță de Marte și se îndepărtează de acesta, în timp ce se află la aproximativ 227 milioane de kilometri distanță de Soare și a orbitat în jurul stelei din centrul sistemului nostru solar de cinci ori de la lansare.

Deși mașina se îndreaptă spre noi, șansele ca aceasta să se întoarcă pe Pământ sunt incredibil de mici, spațiul fiind atât de vast încât chiar și obiectele care se îndreaptă unul spre celălalt pot să se rateze cu mult.

Totuși, dacă s-ar prăbuși înapoi pe sol, Musk ar putea avea probleme, deoarece ar fi responsabil pentru mașina căzută.

Ce se întâmplă dacă mașina va pica necontrolat pe pământ

Mașina a fost trimisă în spațiu acum peste opt ani, deoarece miliardarul dorea să găsească cel mai „absurd” obiect pe care îl putea lansa în spațiu în cadrul unui zbor de testare al SpaceX.

În cazul în care ar lovi Pământul și ar ateriza pe ceva scump, dr. Thomas Cheney, cercetător asociat în drept la Universitatea din Northumbria, a declarat pentru Forbes că problema despăgubirilor ar fi una dificilă.

„Spațiul este imens, iar probabilitatea ca acest lucru să provoace probleme mai grave decât simpla iritare a oamenilor este minimă, dar lansarea de obiecte în spațiul cosmic ar trebui să se facă în mod responsabil și în scopuri clare și justificate, nu din capriciul unui miliardar. Ar fi trebuit să fie, de asemenea, un semn de avertizare cu privire la ce fel de persoană este Elon Musk”, a explicat el.

„Singura problemă juridică în care s-ar putea implica Musk ar fi dacă Tesla ar lovi un alt obiect creat de om și ar provoca daune, dar chiar și în acest caz, în conformitate cu regimul de răspundere stabilit de Convenția privind răspunderea și Tratatul privind spațiul cosmic, ar trebui să se dovedească că Tesla a fost „vinovată. Ceea ce este ceva ce încă nu am definit într-un mod util, iar partea vătămată ar trebui să fie dispusă să depună efortul și să suporte cheltuielile necesare pentru a intenta o acțiune în justiție împotriva SpaceX și a guvernului SUA, întrucât, în ultimă instanță, guvernul SUA este răspunzător, în conformitate cu dreptul internațional, pentru orice daune”, mai adaugă acesta. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Adrian Țuțuianu (AEP), toleranță zero față de abaterile fostului angajat Adrian Jipa, surprins în concediu medical în Dubai
Publicat acum 10 minute
"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Publicat acum 10 minute
Patriarhul Daniel, condoleanțe pentru Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Georgiei
Publicat acum 30 minute
Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante
Publicat acum 31 minute
BANCUL ZILEI: Bulă vrea o iubită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Horoscop 18 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 37 minute
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Publicat acum 33 minute
SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
 
