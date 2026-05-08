Bursa, pe verde după moțiunea de cenzură. Negrescu vorbește de o frenezie pe piața de capital: Oportunitate de neratat pentru investitori

În ultimele cinci sesiuni de tranzacționare, indicele principal al pieței locale a crescut cu 4,72%, iar de la începutul anului 2026 Bursa de Valori București a înregistrat un avans de 21%.

În acest sens, DC News l-a contactat pe analistul economic Adrian Negrescu pentru a-l întreba de ce crește bursa atât de mult, aproximativ 5% în câteva zile și 21% de la începutul anului.

Analistul economic a explicat că evoluția Bursei de Valori București este influențată de sezonul dividendelor și de interesul investitorilor pentru acțiuni care pot genera câștiguri semnificative. Potrivit acestuia, scăderea de săptămâna trecută a creat o oportunitate de cumpărare, ceea ce a contribuit la creșterea rapidă a pieței.

„Creșterea Bursei de Valori de la București are legătură cu sezonul dividendelor, în primul rând, cu interesul investitorilor de a cumpăra acțiuni într-o perioadă în care acestea urmează să ofere niște câștiguri semnificative.

Din această perspectivă, toată căderea de săptămâna trecută a pieței de capital - pierderile în ultima săptămână fiind evaluate undeva la 3 miliarde de euro - a generat o oportunitate de neratat pentru majoritatea investitorilor, mai ales cei interesați de aceste acțiuni, care urmează să includă și dividende.

E, astfel, o afacere nesperată pentru investitori în piața de capital, și de aici această frenezie generată de piața de capital de la București”, a spus Adrian Negrescu în exclusivitate pentru DC News.

Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de tranzacţionare de vineri

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de vineri, cu un rulaj total în valoare de 9,9 milioane lei (1,9 milioane euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,7%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,73%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,66%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,45%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,03%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,93%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Aerostar (+13,30%), Compania Energopetrol (+11%) şi Fondul Deschis de Investiţii ETF Energie Patria-Tradeville (+6,12%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Rompetrol Well Services (-2,50%), Longshield Investment Group (-1,33%) şi Patria Bank (-0,37%).