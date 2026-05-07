DCNews Stiri O delegație importantă din Israel vine în România. Va fi și un invitat special
Data publicării: 07 Mai 2026

EXCLUSIV O delegație importantă din Israel vine în România. Va fi și un invitat special
Autor: Anca Murgoci

Steag Romania Sursă foto: Freepik - poză steag România

O delegație importantă din Israel vine în România.

Ministrul israelian al Justiției, Yariv Levin, va efectua o vizită în România în perioada 12-15 mai, unde vor avea discuții la nivel înalt, iar din delegație va face parte și un invitat special: dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu. Acesta ne-a spus că vine în România, însă nu știe exact programul.

În timpul vizitei, organizată pentru a consolida relațiile dintre Israel și România, ministrul israelian al Justiției urmează să se întâlnească cu omologul său român.

Amintim că dr. Herman Berkovits fusese numit consilier onorific în echipa premierului Ilie Bolojan. O numire care, dincolo de valoarea ei simbolică și profesională, spunea o poveste, o poveste despre rădăcini, iubire de țară și oameni care, oriunde ajung în lume, nu uită de unde au plecat.

Medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, Dr. Herman Berkovits este un nume de referință în medicina internațională. Dar înainte de toate acestea, el este român născut la Târgu-Lăpuș, absolvent al Facultății de Medicină din Cluj în 1971, format în spitalele din Maramureș și Suceava. În 1975, pleacă în Israel, unde își desăvârșește cariera. Dar, chiar și după decenii în slujba pacienților din Israel, de la nou-născuți la vârstnici de 100 de ani, inima lui a rămas mereu legată de România.

Dr. Herman Berkovits este capabil să diagnosticheze absolut orice, Israelul fiind numărul 1 mondial în medicină. Este un simbol al excelenței medicale și umanității, un profesionist dedicat care, deși renumit și respectat, rămâne profund modest și implicat în viața comunității sale. Detalii, aici.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Adevărul despre cancerul de care a suferit premierul israelian Benjamin Netanyahu. Dezvăluirile medicului Herman Berkovits 

