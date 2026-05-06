Răsturnare de situație despre hantavirus: A fost găsită, pe vasul de croazieră, o tulpină care se transmite de la om la om

Tipul de hantavirus depistat la unul dintre pasagerii de pe vasul de croazieră MV Hondius, care a fost evacuat în Africa de Sud, este virusul Andes, care se poate transmite de la om la om, a declarat miercuri ministrul sud-african al Sănătăţii în faţa unei comisii parlamentare, informează AFP.

Doi dintre pasagerii de la bordul vasului de croazieră, care a devenit un focar de hantavirus, au fost transferaţi la Johannesburg; unul a decedat, iar celălalt se află în continuare internat în spital.

"Singura tulpină, dintre cele 38 cunoscute, care se poate transmite de la o persoană la alta"

"Primele teste arată că este vorba într-adevăr de tulpina Andes. Este singura tulpină, dintre cele 38 cunoscute, care se poate transmite de la o persoană la alta", a explicat ministrul Sănătăţii, Aaron Motsoaledi.

"Dar, aşa cum am spus deja, şi ţinem să repetăm, această transmitere este foarte rară şi are loc doar în cazul unui contact foarte strâns între persoane", a adăugat el.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a raportat duminică trei decese asociate de un focar de hantavirus pe nava MV Hondius.

Se depun eforturi pentru identificarea eventualelor persoane care au intrat în contact cu persoanele decedate. Sunt vizaţi în special călătorii aflaţi la bordul avionului care a zburat între Sainte-Hélene şi Johannesburg, cu care a călătorit femeia olandeză în vârstă de 69 de ani, al cărei soţ, în vârstă de 70 de ani, a murit pe vas.

Acest zbor, operat de compania sud-africană Airlink la data de 25 aprilie avea la bord 82 de pasageri şi şase membri ai echipajului, a precizat o reprezentantă a companiei pentru AFP.

Trei persoane, cuplul de olandezi şi un cetăţean german care au călătorit la bordul MV Hondius, au decedat la începutul croazierei, potrivit OMS.

Persoane căutate după ce au intrat în contact cu virusul

Alte persoane sunt, de asemenea, căutate, a precizat miercuri ministrul Sănătăţii, precum cele "care se aflau pe aeroportul (din Johannesburg) înainte ca această doamnă să se simtă rău", precum şi "personalul medical de la Kempton Park", spitalul unde a fost tratată până când a decedat.

În ceea ce-l priveşte pe britanicul în vârstă de 69 de ani internat în prezent la Johannesburg, "personalul medical a intrat, de asemenea, în contact cu el", a indicat ministrul.

"În total, 62 de persoane ar fi putut intra în contact cu aceste persoane; 42 dintre ele au fost deja identificate şi se află în prezent sub supraveghere", a precizat oficialul.

Un alt pasager a fost internat la Spitalul Universitar din Zurich, Elveţia, a anunţat miercuri Ministerul Sănătăţii din Elveţia, precizând că pacientul respectiv a fost testat pozitiv.

În comunicatul său, ministerul elveţian nu a precizat în ce perioadă s-a aflat acest bărbat la bordul vasului, nici când şi în ce condiţii l-a părăsit.

"Acest bărbat şi soţia sa se întorceau dintr-o călătorie în America de Sud la sfârşitul lunii aprilie", a indicat ministerul elveţian, adăugând că ei "călătoreau pe vasul de croazieră pe care au apărut mai multe cazuri de infectare".

Bărbatul s-a prezentat la spitalul din Zurich după ce a prezentat simptomele bolii. Anterior, acesta îşi consultase medicul de familie prin telefon. El a fost plasat imediat în izolare. Soţia sa, care "nu prezintă până în prezent niciun simptom (...) s-a izolat din motive de siguranţă", a explicat ministerul elveţian.

Autorităţile încearcă să determine dacă pacientul a avut contact cu alte persoane în timp ce prezenta simptome.

"Nu există suficiente informaţii pentru a şti dacă există riscuri cu care trebuie să ne confruntăm"

Ministerul elveţian a reamintit că "spre deosebire de hantavirusurile europene, care se transmit prin excrementele rozătoarelor infectate, varianta americană se poate transmite de la o persoană la alta, deşi aceste cazuri sunt rare".

Zborul care urma să evacueze un medic de pe vas către Insulele Canare a fost "anulat", a declarat pentru AFP o sursă apropiată preşedinţiei regiunii, care se opune ferm sosirii în arhipelag, prevăzută în următoarele zile, a vasului, focar de hantavirus.

"Ceea ce regretă guvernul Insulelor Canare este că nu există suficiente informaţii pentru a şti dacă există riscuri cu care trebuie să ne confruntăm", a adăugat această sursă, precizând că nu cunoaşte motivul pentru care a fost anulat acest zbor.

Marţi seara, ministerul spaniol a indicat că nava MV Hondius, aflată în prezent în Capul Verde, urma să se îndrepte în curând spre Insulele Canare, odată ce evacuarea celor trei cazuri suspecte din mica ţară insulară africană va fi finalizată.

OMS a raportat miercuri opt cazuri de infectare, dintre care trei au fost confirmate pozitive la hantavirus prin teste de laborator, potrivit Reuters.

Doi medici specialişti în boli infecţioase sunt în drum din Ţările de Jos pentru a se îmbarca pe vasul afectat de cazurile de hantavirus, a declarat miercuri compania olandeză de croaziere Oceanwide Expeditions. "Doi infecţionişti, aflaţi în prezent în drum din Ţările de Jos, se vor îmbarca pe MV Hondius şi vor rămâne la bordul navei după plecarea prevăzută din Capul Verde", a declarat Oceanwide Expeditions într-un comunicat citat de AFP, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Hantavirusul a ajuns în România. 15 cazuri au fost confirmate de INSP: Simptomele care trebuie să te alarmeze

