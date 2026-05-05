DCNews Stiri Bursa își revine rapid după votul moțiunii împotriva Guvernului Bolojan
Data actualizării: 18:43 05 Mai 2026 | Data publicării: 18:38 05 Mai 2026

Bursa își revine rapid după votul moțiunii împotriva Guvernului Bolojan
Autor: Dana Mihai

bvb BVB. Foto: Facebook Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori București a avut marți o revenire rapidă, după o scădere inițială.

Revenire rapidă a pieței după votul moțiunii

În doar aproximativ două ore, piața a trecut de la minus aproape 1% la un plus de circa 1%, imediat după ce s-a clarificat rezultatul votului moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Indicele principal BET scăzuse în jurul orei 13:00 la 27.830 de puncte, dar apoi a crescut rapid până la 28.460 de puncte, aproape de cel mai ridicat nivel al zilei.

Reacția lui Marius Budăi după evoluțiile de pe piața bursieră

"Bursa a vorbit. Domnul Bolojan cade, și Bursa crește cu 1%. Romgaz, plus 4%. Hidroelectrica, plus 1%.

Unii colegi de la USR și PNL, dar și fanii domnului Bolojan ne explicau că moțiunea destabilizează economia. Investitorii, se pare, au înțeles altceva. Noi, PSD, nu comentăm. A comentat Bursa de Valori București", a scris Marius Budăi, pe Facebook.

