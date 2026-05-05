Cameron Diaz a devenit din nou mamă la 53 de ani. Numele surprinzător ales pentru al treilea copil atrage atenția

După ce și a pus pentru o perioadă cariera pe plan secund pentru a se dedica vieții personale, actrița își mărește din nou familia. Mama a doi copii, Cameron Diaz a anunțat că a venit pe lume și cel de-al treilea copil al cuplului.

Cameron Diaz a devenit din nou mamă. Bebelușul a primit un nume rar și plin de semnificație

Benjamin Madden, soțul actriței, a anunțat oficial vestea pe Instagram, pe 4 mai. Într-un mesaj emoționant, el a dezvăluit prenumele fiului lor: Nautus Madden și a explicat și semnificația acestuia.

„Marinar, navigator, călător, cel care pornește într o călătorie fără să se teamă de necunoscut”.

Vizibil emoționat, Benjamin Madden a scris: „Cameron și cu mine suntem fericiți, încântați și ne simțim atât de NOROCOȘI să anunțăm nașterea celui de al treilea copil al nostru, Nautas Madden”, apoi a adăugat: „Bine ai venit pe lume, fiul meu!!”

Cei doi au vorbit și despre bucuria vieții de familie.

„Ne adorăm viața de familie. Copiii noștri sunt sănătoși și fericiți, iar pentru asta suntem recunoscători!!! Ne distrăm extraordinar”.

După Raddix și Cardinal, alegerea acestui al treilea prenume original confirmă preferința cuplului pentru nume neobișnuite.

O maternitate târzie, asumată pe deplin

Această naștere vine după un parcurs de viață atent gândit. Cameron Diaz a ales să se retragă din lumea Hollywoodului timp de aproape zece ani, pentru a se concentra pe echilibrul ei personal.

„Aveam nevoie să mă concentrez pe mine și îmi doream să îmi întemeiez o familie”, declara ea recent pentru Télé 7 Jours.

O decizie pe care spune că nu o regretă și spune că este „fericită că a putut face acest lucru în astfel de condiții”.

Chiar dacă a revenit în cinematografie, actrița rămâne atașată de acest echilibru.

„Iubesc filmul, dar am vrut să aleg să revin doar când era momentul potrivit pentru mine și cu proiectul potrivit”. Ea subliniază și rolul important al soțului ei, pe care îl descrie drept „pur și simplu cel mai bun”.