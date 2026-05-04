Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video

Un Boeing 767-400 al companiei americane United Airlines a lovit un camion de livrări care circula pe o autostradă din apropierea aeroportului din Newark, lângă New York, şi a acroşat un stâlp de iluminat de pe această axă rutieră circulată, au indicat pentru AFP mai multe surse oficiale.

Aeronava avea peste 200 de oameni la bord

„În timp ce se apropia de aterizare pe aeroportul internaţional Newark Liberty, zborul 169 al companiei United Airlines a lovit un stâlp de iluminat pe autostrada New Jersey Turnpike în jurul orei 14:00, ora locală, duminică, 3 mai”, a declarat un purtător de cuvânt al Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), precizând că a fost deschisă o anchetă.

Potrivit Autorităţii Portuare din New York-New Jersey (PANYNJ), care gestionează acest aeroport, avionul a lovit, de asemenea, un camion care circula pe autostradă.

Aeronava care zbura de la Veneţia (Italia) la Newark transporta 221 de pasageri şi zece membri ai echipajului. Aceasta a aterizat în siguranţă, iar nimeni la bord nu a fost rănit.

Autoritatea portuară a declarat că aeronava a suferit daune „minore”, indicând că serviciul a putut fi reluat rapid în condiţii normale după ce angajaţii au verificat minuţios pista pentru eventuale resturi.

Șoferul camionului, transportat la spital cu răni minore

Şoferul camionului a fost dus la spital cu răni minore, dar a fost externat la scurt timp, a adăugat autoritatea. O cameră video din interiorul autoturismului a înregistrat momentul impactului.

NEW: United Airlines Flight 169 hits bakery truck while landing at Newark Airport in New Jersey

Chuck Paterakis, vicepreşedinte al H&S Bakery, compania care deţine camionul implicat în accident, a declarat pentru AFP că şoferul său este „ok” şi „a suferit tăieturi minore”.

Potrivit mai multor site-uri specializate în aviaţie, avionul a fost livrat în mai 2002.

Avionul a ajuns în siguranță la destinație

La rândul său, compania aeriană a indicat că pasagerii au debarcat normal la terminal.

„Echipa noastră de întreţinere examinează daunele aduse aeronavei”, a continuat aceasta, asigurând că va fi efectuată o "investigaţie internă amănunţită".

„Echipajul a fost retras din programul de zbor în cadrul acestei proceduri”, a indicat compania.

Contactate de AFP, poliţia statului New Jersey, care a intervenit la incidentul de pe autostradă, şi producătorul, Boeing, nu au răspuns imediat, notează Agerpres.