€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video
Data publicării: 08:57 04 Mai 2026

Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video
Autor: Iulia Horovei

avion sua camion accident Un avion a lovit un camion de livrări și un stâlp de iluminat pe autostradă. Sursa foto: Captură video @xAviation, X

Un avion Boeing 767-400 al companiei americane United Airlines, cu peste 200 de oameni la bord, a lovit un camion și un stâlp de iluminat pe autostradă.

Un Boeing 767-400 al companiei americane United Airlines a lovit un camion de livrări care circula pe o autostradă din apropierea aeroportului din Newark, lângă New York, şi a acroşat un stâlp de iluminat de pe această axă rutieră circulată, au indicat pentru AFP mai multe surse oficiale.

Aeronava avea peste 200 de oameni la bord

„În timp ce se apropia de aterizare pe aeroportul internaţional Newark Liberty, zborul 169 al companiei United Airlines a lovit un stâlp de iluminat pe autostrada New Jersey Turnpike în jurul orei 14:00, ora locală, duminică, 3 mai”, a declarat un purtător de cuvânt al Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), precizând că a fost deschisă o anchetă.

Potrivit Autorităţii Portuare din New York-New Jersey (PANYNJ), care gestionează acest aeroport, avionul a lovit, de asemenea, un camion care circula pe autostradă.

Aeronava care zbura de la Veneţia (Italia) la Newark transporta 221 de pasageri şi zece membri ai echipajului. Aceasta a aterizat în siguranţă, iar nimeni la bord nu a fost rănit.

Autoritatea portuară a declarat că aeronava a suferit daune „minore”, indicând că serviciul a putut fi reluat rapid în condiţii normale după ce angajaţii au verificat minuţios pista pentru eventuale resturi.

Șoferul camionului, transportat la spital cu răni minore

Şoferul camionului a fost dus la spital cu răni minore, dar a fost externat la scurt timp, a adăugat autoritatea. O cameră video din interiorul autoturismului a înregistrat momentul impactului.

Chuck Paterakis, vicepreşedinte al H&S Bakery, compania care deţine camionul implicat în accident, a declarat pentru AFP că şoferul său este „ok” şi „a suferit tăieturi minore”.

Potrivit mai multor site-uri specializate în aviaţie, avionul a fost livrat în mai 2002.

Avionul a ajuns în siguranță la destinație

La rândul său, compania aeriană a indicat că pasagerii au debarcat normal la terminal.

„Echipa noastră de întreţinere examinează daunele aduse aeronavei”, a continuat aceasta, asigurând că va fi efectuată o "investigaţie internă amănunţită".

„Echipajul a fost retras din programul de zbor în cadrul acestei proceduri”, a indicat compania.

Contactate de AFP, poliţia statului New Jersey, care a intervenit la incidentul de pe autostradă, şi producătorul, Boeing, nu au răspuns imediat, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avion
autostrada
sua
accident
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ce a adus nou Cristi Chivu la Inter, noua campioană a Italiei. Dezvăluirile căpitanului Lautaro Martinez
Publicat acum 41 minute
Vot moțiune de cenzură: Ilie Bolojan își joacă ultima carte. Se ia om cu om din Parlament/ Șase parlamentari anunță că s-au răzgândit: Nu există alternativă
Publicat acum 53 minute
Energia electrică ieftină, între mit și realitate. Dumitru Chisăliță: Bateriile și deblocarea ATR-urilor nu vor reduce facturile așa cum se promite
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Tragedie la un show auto: Trei morți și zeci de răniți, după ce un vehicul de teren a intrat în mulțime (VIDEO)
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Horoscop 4 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Focar de hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius, a Oceanwide Expeditions: Trei decese, printre care un cuplu. Ce știm și ce nu știm până acum
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Inter, campioană pe vibe „Made in Romania”: Cristi Chivu a făcut show în vestiar pe melodia care a cucerit Italia / Video
Publicat acum 4 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Sinceritatea...
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close