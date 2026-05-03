€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Ucraina pregătește un acord privind dronele cu o țară europeană
Data actualizării: 21:07 03 Mai 2026 | Data publicării: 21:01 03 Mai 2026

Ucraina pregătește un acord privind dronele cu o țară europeană
Autor: Iulia Horovei

volodimir zelenski Volodimir Zelenski, președintele ucrainean. Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, duminică seară, că Ucraina își propune consolidarea parteneriatului cu Finlanda, pregătind un acord privind dronele cu statul membru NATO și UE cu cea mai lungă graniță cu Federația Rusă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Erevan, Armenia pentru summitul Comunităţii Politice Europene, a transmis că țara sa i-a propus premierului finlandez, Petteri Orpo, consolidarea parteneriatului între cele două state prin semnarea unui acord privind dronele.

Ucraina mulțumește Finlandei pentru sprijinul financiar și îi propune un acord

De asemenea, Zelenski a mulțumit Finlandei, stat NATO și UE cu o graniță de 1340 de kilometri cu Rusia, pentru decizia de a aloca 300 de milioane de dolari suplimentari cu scopul de a sprijini apărarea Ucrainei.

„Apreciem sincer acest lucru și am discutat despre domeniile prioritare ale apărării noastre - în special apărarea aeriană - care pot fi consolidate cu acest pachet”, a declarat Zelenski, pe rețeaua X.

Președintele Volodimir Zelenski (s) și premierul finlandez Pierri Orpo. Sursa foto: Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський, X

Președintele Volodimir Zelenski (s) și premierul finlandez Pierri Orpo. Sursa foto: Volodymyr Zelenskyy, X

„I-am propus prim-ministrului să consolidăm parteneriatul nostru prin semnarea unui acord în formatul Acordului privind Dronele. Ucraina este gata să își împărtășească expertiza și să îi sprijine pe cei care ne-au ajutat încă de la începutul invaziei la scară largă”, a mai scris Zelenski în postarea sa pe rețelele de socializare.

Totodată, Ucraina a vizat și alte obiective în marja acestui eveniment, precum cooperarea internațională, în special integrarea europeană. „Există acum o bună oportunitate pentru a deschide clustere de negocieri, iar Ucraina merită pe deplin acest lucru. Îi mulțumesc Finlandei pentru sprijinul său”, a adăugat Zelenski.

Liderul de la Kiev s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni, printre care premierul Keir Starmer și premierul ceh Andrej Babis, cărora le-a mulțumit, de asemenea, pentru sprijin.

La summitul din Armenia este prezent și președintele Nicușor Dan, care a împărțit avionul cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
finlanda
ucraina
acord de drone
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano
Publicat acum 40 minute
Universitatea Craiova învinge dramatic Dinamo și urcă pe primul loc
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Marius Lazurca, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, spune că "România nu e vitală pentru SUA"
Publicat acum 1 ora si 10 minute
George Simion acuză coaliţia PSD-PNL-UDMR-USR de jaf şi îşi întreabă urmăritorii dacă trebuie votată moţiunea de cenzură
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Vot cu bile la moţiune. PSD, şedinţă luni pentru a stabili strategia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 0 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 14 ore si 49 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 16 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 13 ore si 24 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 4-10 mai 2026
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close