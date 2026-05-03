Ucraina pregătește un acord privind dronele cu o țară europeană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Erevan, Armenia pentru summitul Comunităţii Politice Europene, a transmis că țara sa i-a propus premierului finlandez, Petteri Orpo, consolidarea parteneriatului între cele două state prin semnarea unui acord privind dronele.

Ucraina mulțumește Finlandei pentru sprijinul financiar și îi propune un acord

De asemenea, Zelenski a mulțumit Finlandei, stat NATO și UE cu o graniță de 1340 de kilometri cu Rusia, pentru decizia de a aloca 300 de milioane de dolari suplimentari cu scopul de a sprijini apărarea Ucrainei.

„Apreciem sincer acest lucru și am discutat despre domeniile prioritare ale apărării noastre - în special apărarea aeriană - care pot fi consolidate cu acest pachet”, a declarat Zelenski, pe rețeaua X.

Președintele Volodimir Zelenski (s) și premierul finlandez Pierri Orpo. Sursa foto: Volodymyr Zelenskyy, X

„I-am propus prim-ministrului să consolidăm parteneriatul nostru prin semnarea unui acord în formatul Acordului privind Dronele. Ucraina este gata să își împărtășească expertiza și să îi sprijine pe cei care ne-au ajutat încă de la începutul invaziei la scară largă”, a mai scris Zelenski în postarea sa pe rețelele de socializare.

Totodată, Ucraina a vizat și alte obiective în marja acestui eveniment, precum cooperarea internațională, în special integrarea europeană. „Există acum o bună oportunitate pentru a deschide clustere de negocieri, iar Ucraina merită pe deplin acest lucru. Îi mulțumesc Finlandei pentru sprijinul său”, a adăugat Zelenski.

Liderul de la Kiev s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni, printre care premierul Keir Starmer și premierul ceh Andrej Babis, cărora le-a mulțumit, de asemenea, pentru sprijin.

La summitul din Armenia este prezent și președintele Nicușor Dan, care a împărțit avionul cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.