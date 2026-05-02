Incendiu la unul dintre cele mai vechi restaurante cu mici din Bucureşti

Potrivit sursei citate, flăcările s-au manifestat pe aproximativ 5 metri pătraţi, la nivelul tubulaturii de evacuare a fumului, şi existau riscuri de propagare la clădirea învecinată.

Un număr de 20 de persoane au fost evacuate.

Până în prezent, incendiul a fost localizat şi nu există persoane cu probleme medicale, afirmă aceeaşi sursă.

La incendiu au fost alertate 8 autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenţie la înălţime, două echipaje SMURD şi Detaşamentul Special de Salvatori

Conform sursei citate, vor fi retrase din dispozitiv trei autospeciale de stingere şi Detaşamentul Special de Salvatori, scrie Agerpres.

Conform România TV, restaurantul este unul celebru şi este specializat în grătarele cu mici.

Restaurantul în cauză a fost deschis în 1993 şi este unul dintre cele mai vechi restaurante private din Bucureşti.