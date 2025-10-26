€ 5.0835
Data publicării: 16:57 26 Oct 2025

Incendiu major la fosta fabrică de prelucrare a lemnului din Covasna
Autor: Florin Răvdan

pompier-incendiu-unsplash_84383600 foto ilustrativ Unsplash
 

Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit, duminică, la baloţi de paie depozitaţi în incinta fostei fabrici de prelucrare a lemnului din oraşul Covasna, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru...

Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit, duminică, la baloţi de paie depozitaţi în incinta fostei fabrici de prelucrare a lemnului din oraşul Covasna, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Covasna.

Pentru stingerea incendiului intervin echipaje de pompieri de la Detaşamentul Târgu Secuiesc.

Potrivit sursei citate, aproximativ 70 de baloţi de paie, aflaţi în incinta fostei fabrici de prelucrare a lemnului, situată pe strada Gării din oraşul Covasna, ard mocnit, cu degajări mari de fum, fără posibilitate de propagare.

"Acţionează două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, încadrate cu opt cadre, şi un echipaj SMURD B2. Ard mocnit circa 70 de baloţi de paie în interiorul fostei fabrici, cu mari degajări de fum, fără posibilitate de propagare", au precizat reprezentanţii ISU Covasna, scrie Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
covasna
