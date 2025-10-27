€ 5.0848
Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:35 27 Oct 2025 | Data publicării: 17:32 27 Oct 2025

Arde o biserică în Prahova
Autor: Irina Constantin

incendiu inquam Inquam Photos/ George Călin
 

Acoperișul unei biserici a luat foc.

O biserică din Prahova arde în aceste momente. 

Un incendiu a izbucnit, luni, la biserica din satul Podu Văleni, comuna Poienarii Burchii, focul manifestându-se la nivelul acoperişului, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

"Ajunşi la locului intervenţiei, pompierii au constatat că incendiul se manifestă la acoperişul bisericii, pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp", a transmis sursa citată, conform Agerpres.

Pentru o intervenţie optimă şi pentru reducerea la minim a daunelor provocate lăcaşului de cult, pompierii interveni cu cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoplatformă de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

Misiunea este in dinamică. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
biserica
