Arde o biserică în Prahova

O biserică din Prahova arde în aceste momente.

Un incendiu a izbucnit, luni, la biserica din satul Podu Văleni, comuna Poienarii Burchii, focul manifestându-se la nivelul acoperişului, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

"Ajunşi la locului intervenţiei, pompierii au constatat că incendiul se manifestă la acoperişul bisericii, pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp", a transmis sursa citată, conform Agerpres.

Pentru o intervenţie optimă şi pentru reducerea la minim a daunelor provocate lăcaşului de cult, pompierii interveni cu cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoplatformă de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

Misiunea este in dinamică.