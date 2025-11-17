€ 5.0844
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Oamenii din Plauru, Tulcea, evacuați după ce o navă ucraineană cu 4000 de tone de GPL a fost atacată pe Dunăre. B. Chirieac, reacție
Data actualizării: 11:43 17 Noi 2025 | Data publicării: 11:07 17 Noi 2025

Oamenii din Plauru, Tulcea, evacuați după ce o navă ucraineană cu 4000 de tone de GPL a fost atacată pe Dunăre. B. Chirieac, reacție
Autor: Tiberiu Vasile

Alertă în Prahova: Hală cuprinsă de foc, aflată lângă zeci de tone de azotat de amoniu FOTO: : Pixabay
 

Localitatea românească Plauru este evacuată din cauza pericolului reprezentat de nava ucraineană atacată cu drone, pe Dunăre.

Noaptea de duminică spre luni a fost marcată de noi tensiuni la frontiera României cu Ucraina. Forțele Federației Ruse au efectuat atacuri asupra unor zone ucrainene aflate în apropierea graniței fluviale, ceea ce a determinat autoritățile române să declanșeze procedurile de alertare. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte care se deplasau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. În urma acestor semnale, populația din nordul județului a primit un mesaj RO-Alert pentru informare și prevenție.

Navă cu GPL în flăcări lângă Plauru. Risc de explozie

Deși nu s-au înregistrat încă pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc, autoritățile pregătesc un plan de evacuare pentru locuitorii satului Plauru, aflat la doar 300 de metri de granița cu Ucraina, despărțită de țara vecină de apele Dunării. Situația este agravată de un incident pe Dunăre: o navă ucraineană încărcată cu GPL, care a fost bombardată, arde în apropierea graniței, lângă satul românesc. Din cauza pericolului major de explozie, autoritățile evacuează populația din zonă.

Primarul satului se îndreaptă către locul incidentului, iar sătenii urmează să fie duși la rude, la primărie sau în alte locații amenajate. Inspectoratul pentru Situații de Urgență analizează inclusiv posibilitatea unei evacuări complete a zonei, dacă situația va impune măsuri suplimentare.

Primarul din Plauru: Suntem într-un proces de evacuare. Riscăm să sară în aer nava

Într-o intervenție la România TV, primarul localității, Tudor Cernega, a venit cu informații și declarații: "Eu sunt în mașină cu niște cetățeni. Evacuăm localitatea Plaur în întregime. Distanța dintre nava cu GPL a ucrainenilor și localitate este foarte mică, undeva la 300-350 de metri. Sunt semnale că și ucrainenii s-au evacuat, existând un risc cât se poate de real pentru o explozie. Riscăm să sară în aer nava. La fața locului sunt autoritățile care ne oferă sprijin, de la domnul prefect până la cei de la ISU. Suntem într-un proces de evacuare. Timpul pe care îl avem la dispoziție este destul de limitat, dar vorbim de în jur de 20 de persoane de evacuat. Noi mai verificăm încă o dată toate casele pentru a vedea dacă toate persoanele și animalele au fost evacuate. O să transportăm toți oamenii la primărie, iar în funcție de cum vor evalua autoritățile competente situația, atunci noi vom lua deciziile aferente."

ISU Tulcea, precizări de ultimă oră

”În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației. Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație. Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare. Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ. Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale. Misiunea este în desfășurare.” anunță ISU Tulcea. 

Bogdan Chirieac: Într-un an, s-a prăbușit totul

”Din mare nefericire, România zonă de război, cu tot ce implică asta. Intern, e într-o zonă de instabilitate și confuzie politică și socială, așa cum nu ne puteam imagina că s-ar putea întâmpla cu numai un an de zile în urmă, când era prosperă, pe creștere, avea toate garanțiile de securitate, reușisem să nu mai avem vize pentru America, eram în spațiul Schengen. Într-un an, s-a prăbușit totul. Vedeți ce provocări enorme sunt acum la granița României. Vă dați seama ce nivel de poluare produce acel vas în flăcări în zonă. Distanța e de doar 400 de metri, să fim serioși, între cele două maluri ucrainean și românesc. Deci nu avem nicio veste bună, din nicio parte, de niciun fel. Cred că NATO trebuie să ajute la securizarea acestui flanc estic al NATO și al României, care se suprapun” a spus Bogdan Chirieac, analist politic, la RomâniaTV. Acesta a mai remarcat greșelile enorme făcute de administrația românească în raport cu administrația americană. ”Ministrul de Externe e adversar declarat al lui Donald Trump și vrei să negociezi cu America… despre ce vorbim?” a ridica problema Bogdan Chirieac, remarcând că ”pe noi ne apăra steagul Americii, iar, în momentul în care s-au retras americanii, ai transmis că steagul a fost coborât”, a explicat Bogdan Chirieac.

