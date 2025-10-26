€ 5.0835
Data publicării: 16:12 26 Oct 2025

Furt ca în filme la Balş. Un bărbat a furat o maşină de poliţie chiar din curtea secţiei
Autor: Florin Răvdan

Furt ca în filme la Balş. Un bărbat a furat o maşină de poliţie chiar din curtea secţiei Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Un bărbat de 58 de ani, din oraşul Balş, judeţul Olt, a sustras, duminică, o maşină de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, din judeţul Dolj, apoi s-a plimbat cu ea mai bine de 20 km, p?...

Un bărbat de 58 de ani, din oraşul Balş, judeţul Olt, a sustras, duminică, o maşină de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, din judeţul Dolj, apoi s-a plimbat cu ea mai bine de 20 km, până în oraşul de domiciliu.

Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a sustras mai întâi, dintr-o anexă, cheia maşinii, apoi a plecat cu autospeciala de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie, pe care ar fi condus-o până în localitatea Balş, unde a fost depistat de poliţişti.

"La data de 26 octombrie, ora 11:20, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat de către Poliţia Oraşului Balş, judeţul Olt, cu privire la faptul că, în jurul orei 11:00, pe strada Petre Pandrea, din oraşul Balş, judeţul Olt, a fost depistat un bărbat de 58 de ani, din oraşul Balş, în timp ce conducea o autospecială de poliţie. Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliţie pe care a condus-o aparţine Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti - Postul de Poliţie Robăneşti", a informat, duminică, IPJ Dolj.

Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că bărbatul, în dimineaţa zilei de duminică, în jurul orei 10:00, ar fi pătruns în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, de unde, dintr-o anexă, ar fi sustras cheia unei autospeciale de poliţie. Ulterior, bărbatul ar fi sustras autospeciala de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie, pe care ar fi condus-o până în localitatea Balş, unde a fost depistat de poliţişti.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale, scrie Agerpres. 

politie
masina
furt
bals
