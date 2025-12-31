Mesajul lui Mircea Badea de Anul Nou: Din fericire, acest an se va termina. Problema e alta

Se bucură că s-a terminat 2025, doar că problema este că... începe alt an.

„Din fericire, acest an se va termina. Problema este că începe altul. Când se termină un an de care abia așteptai să scapi, începe altul și aici este problema. Anul trecut, pe vremea asta, la fel gândeam. Ziceam: Bine că s-a terminat și 2024, că nu se mai putea trăi în el. Să vină 2025, că poate ajută 12 boabe de strugure și alte superstiții cretine. Și a venit anul 2025 care a fost un an de mare-mare porc.

Aș vrea să am un mesaj optimist, dar nu am, doar mă bucur că se termină anul 2025, că nu se mai putea trăi în el. Vă susțin și, teoretic, ne vedem la anul”, a zis Mircea Badea la emisiunea În gura presei.

VEZI ȘI: 2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bun ca 2025. Realitatea nu e comodă, însă o spunem așa cum e