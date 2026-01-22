€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Mass-media Din 2 februarie, inteligența e premiată la Kanal D, într-un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru"
Data publicării: 13:49 22 Ian 2026

Din 2 februarie, inteligența e premiată la Kanal D, într-un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru"
Autor: Anca Murgoci

Jocul cuvintelor - Nou sezon Kanal D

Din 2 februarie, de la 22:45, un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru", cel mai simplu şi usor de înţeles quiz show, va antrena inteligența românilor la Kanal D!

Emisiunea fenomen revine în casele telespectatorilor cu cel de-al șaselea sezon, pentru că gimnastica minții continuă să fascineze milioane de oameni de toate vârstele.

Lansat în urmă cu aproape patru ani, pe care îi va împlini în aprilie 2026, “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” a devenit de la primele editii un program de referinţă pentru telespectatorii din România, cucerind un public eterogen şi transformând provocările limbii romane într-un adevarat spectacol de televiziune.

În cei aproape patru ani de existenţă a emisiunii, câștigătorii de la „Jocul cuvintelor" și-au adjudecat premii în valoare de 500.000 de Euro! 24 731 de cuvinte au fost folosite în cele 359 de ediții (n.r. difuzate până la acest moment) de cei 1795 de concurenți care au pășit în platoul celui mai iubit quiz show, prezentat de Dan Negru, la Kanal D.

Soluțiile potrivite, sub presiunea timpului la Kanal D

La unison cu zeci de invitați perspicace din diferite zone ale țării, cu vârste și profesii diferite, milioane de telespectatori au descoperit o mulțime de definiții și au ghicit zeci de mii de cuvinte, oferind soluțiile potrivite, sub presiunea timpului.

"Cel mai palpitant concurs de supravieţuire a limbii române continuă! Într-o lume de emoticoane, punem preţ pe cuvânt. Longevitatea unui show ca <Jocul cuvintelor> este cea mai bună dovadă că publicul de televiziune a evoluat. Acest quiz foarte simplu de înţeles şi de jucat este cea mai bună gimnastică pentru creier, un organ de care avem tot mai multă nevoie", spune Dan Negru, prezentatorul emisiunii.

Mai sunt multe premii de oferit, multe definiții de deslușit! Provocările continuă, enunțurile așteaptă să fie descifrate, iar premiile sunt pregătite pentru noi minți agere! „Jocul cuvintelor cu Dan Negru" rămâne parte din rutina românilor, din 2 februarie, în fiecare luni, de la 22:45, și marți, de la 23:00, la Kanal D.  

Sunteți invitați să urmăriți în continuare spectacolul cuvintelor și adrenalina unui quiz pentru întreaga familie, care pune preț pe inteligența românilor!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kanal d
dan negru
jocul cuvintelor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Risc pentru România: Viktor Orban a intrat în Consiliul pentru Pace. Cristian Diaconescu: Foarte repede trebuie luată o decizie / video
Publicat acum 9 minute
Polonia pierde la CJUE: Penalitățile pentru refuzul de a închide o mină de cărbune rămân în vigoare
Publicat acum 27 minute
Klaus Iohannis scapă de sechestrul pe bunuri. Decizia Curții de Apel Alba Iulia
Publicat acum 28 minute
Un bărbat a încercat să intre la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un rucsac plin cu pietroaie
Publicat acum 32 minute
Psihologia din spatele designului de cazino sunete, culori și efecte vizuale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 17 ore si 40 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close