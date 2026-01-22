Din 2 februarie, inteligența e premiată la Kanal D, într-un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru"

Emisiunea fenomen revine în casele telespectatorilor cu cel de-al șaselea sezon, pentru că gimnastica minții continuă să fascineze milioane de oameni de toate vârstele.

Lansat în urmă cu aproape patru ani, pe care îi va împlini în aprilie 2026, “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” a devenit de la primele editii un program de referinţă pentru telespectatorii din România, cucerind un public eterogen şi transformând provocările limbii romane într-un adevarat spectacol de televiziune.

În cei aproape patru ani de existenţă a emisiunii, câștigătorii de la „Jocul cuvintelor" și-au adjudecat premii în valoare de 500.000 de Euro! 24 731 de cuvinte au fost folosite în cele 359 de ediții (n.r. difuzate până la acest moment) de cei 1795 de concurenți care au pășit în platoul celui mai iubit quiz show, prezentat de Dan Negru, la Kanal D.

Soluțiile potrivite, sub presiunea timpului la Kanal D

La unison cu zeci de invitați perspicace din diferite zone ale țării, cu vârste și profesii diferite, milioane de telespectatori au descoperit o mulțime de definiții și au ghicit zeci de mii de cuvinte, oferind soluțiile potrivite, sub presiunea timpului.

"Cel mai palpitant concurs de supravieţuire a limbii române continuă! Într-o lume de emoticoane, punem preţ pe cuvânt. Longevitatea unui show ca <Jocul cuvintelor> este cea mai bună dovadă că publicul de televiziune a evoluat. Acest quiz foarte simplu de înţeles şi de jucat este cea mai bună gimnastică pentru creier, un organ de care avem tot mai multă nevoie", spune Dan Negru, prezentatorul emisiunii.

Mai sunt multe premii de oferit, multe definiții de deslușit! Provocările continuă, enunțurile așteaptă să fie descifrate, iar premiile sunt pregătite pentru noi minți agere! „Jocul cuvintelor cu Dan Negru" rămâne parte din rutina românilor, din 2 februarie, în fiecare luni, de la 22:45, și marți, de la 23:00, la Kanal D.

Sunteți invitați să urmăriți în continuare spectacolul cuvintelor și adrenalina unui quiz pentru întreaga familie, care pune preț pe inteligența românilor!