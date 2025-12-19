Ediții Speciale de Sărbători, la Kanal D, de Crăciun și Revelion

Moșul vine cu daruri și sacul plin cu definiții la „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, Andreea Mantea celebrează alături de concurenții de la „Casa iubirii” cele mai frumoase tradiții, reporterii de „Asta-i România!” și „ROventura” intră în casele telespectatorilor cu reportaje emoționante, iar la „Follow us!”, Teo și Ilinca Vandici petrec momente prețioase alături de public și de invitații lor speciali



Sărbătorile se apropie, iar Kanal D pregătește ediții speciale, pentru Crăciun și Revelion, menite să aducă bucurie și atmosfera cea mai frumoasă din an în casele milioanelor de telespectatori. „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, „Casa iubirii”, „Follow us!”, „Asta-i România!”, „ROventura” se numără printre producțiile care îmbracă haine de sărbătoare.

Copiii iau în stăpânire, în Ajun de Crăciun, platoul emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”



În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, de la ora 22:45, copiii iau în stăpânire platoul de la „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”. Lângă bradul împodobit, cinci micuți plini de veselie și spontaneitate, pasionați de carte, intră în ringul cuvintelor hotărâți să-l impresioneze pe prezentatorul emisiunii, pe telespectatori, dar și pe Moș. Cum se vor descurca rămâne de văzut!



Dar distracția de la „Jocul cuvintelor” nu se oprește aici, pentru că în prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, de la ora 23:00, vine rândul cuplurilor să dea testul cuvintelor, într-o atmosferă relaxată, de sărbătoare. Fie că e vorba de soț-soție, frați sau mamă-fiică, concurenții suprind prin spontaneitate și legătura strânsă cu partenerul de competiție. Cu umorul, curiozitatea și empatia care îl caracterizează la fiecare interacțiune, Dan Negru le înlesnește invitaților săi din seara de Crăciun, dar și telespectatorilor experiența unei seri memorabile.



În apropierea Crăciunului, pe 21 decembrie, de la 14:30, emisiune „Asta-i România!” aduce în casele telespectatorilor o ediție specială, cu povești de viață și o emoție care face punte între sufletele oamenilor. Reporterii emisiunii se întorc, de această dată încărcați de daruri de Sărbători, în casele unor oameni care au făcut anul acesta subiectul unor reportaje emoționante și care au nevoie în continuare de sprijinul comunității. Poveștile de viață se împletesc cu atmosfera specifică sărbătorii, dar și cu simbolistica unor daruri încărcate de umanitate.

Andreea Mantea şi concurenţii de la “Casa iubirii” – sărbători pline de tradiţii

În ediția specială a emisiunii „ROventura”, sâmbătă, 20 decembrie, de la 14:45, roventurienii pornesc într-o călătorie de neuitat, în sufletul unei regiuni de o frumusețe care îți taie răsuflarea. Vrancea își așteaptă colindătorii și ne invită să facem o incursiune memorabilă în miezul tradițiilor, istoriei și poveștilor acestor locuri. Acum mai bine de cinci secole, familia marelui cărturar Dimitrie Cantemir avea să-i dăruiască Vrancei o mănăstire bijuterie, un adevărat popas pentru suflet. Vom ajunge prin intermediul emisiunii și în secția de etnografie a Muzeului Vrancei, unde vom descoperi un tezaur fabulos. Pe lângă detalii de arhitectură și istorii din viața satului vrâncean, aflăm informaţii interesante despre vinificație și prelucrarea cerealelor, răspândite pe tot cuprinsul acestui județ nepereche.



La „Casa Iubirii”, în prima zi a Crăciunului, pe 25 decembrie, de la 10:00 și de la 16:30, cele mai frumoase tradiții și gusturile care ne aduc aminte de copilărie duc experiența vizionării celebrului reality show la un alt nivel. Andreea Mantea este, așa cum ne-a obișnuit, gazda perfectă, având alături de ea concurenții aflați în căutarea dragostei, mai dispuși ca niciodată să împărtășească gânduri frumoase, amintiri și speranțe. Aceștia vor avea parte de o sumedenie de surprize din partea celor dragi. De pe masă nu lipsesc, evident bucatele alese, în ton cu Sărbătoarea.



Pe 31 decembrie, de la 10:00 și 16:30, la „Casa Iubirii”, Andreea Mantea și concurenții reality show-ului vor fi pregătiți să pășească în Noul An cu încredere și speranțe uriașe! Invitații speciali - Ruby, Angela Rusu, Daniela Condurache și Luis Gabriel - vor crea o atmosferă incendiară. Nu pierdeți, în ultima zi din an, cele mai frumoase urări și atmosfera inegalabilă de la „Casa Iubirii”.

La „Follow us!”, în Ajun de Crăciun, ne uimește un copil minune - Rareș Prisăcariu

Teo și Ilinca Vandici aduc la „Follow us!” bucuria sărbătorilor de Crăciun. Una dintre surprizele făcute telespectatorilor în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie, de la 08:00, este prezența în studio a unui copil minune, Rareș Prisăcariu. Vom afla chiar de la Rareș cum e Crăciunul ideal pentru el, care sunt tradițiile de care s-a atașat cel mai mult, dar și poezia pe care a pregătit-o anul acesta pentru Moșu. Vom afla, de asemenea, de la specialiști care sunt deserturile ideale pentru Crăciun, dar și detalii despre masa tradițională, atât de iubită de români.



În prima zi de Crăciun, la „Follow us!”, aflăm de la preotul Vlad Roșu care este semnificația zilei de 25 decembrie în tradiția creștină, dar și cum ar trebui să trăim bucuria acestei zile, dincolo de aspectele sale festive și comerciale. Acestea sunt doar câteva din multitudinea de subiecte și momente de la „Follow us!” din prima zi a Crăciunului. Iar subiectele interesante pentru publicul larg, adaptate acestei perioade, continuă și pe 26 decembrie, în cea de-a doua zi de Craciun.

Nu pierdeţi, aşadar, în zilele de sărbătoare de la finalul acestui an, cele mai frumoase si emoţionante editii ale unor emisiuni foarte iubite de publicul larg, care i-au cucerit pe telespectatori! Sărbători frumoase şi în faţa micului ecran, la Kanal D!

