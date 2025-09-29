“Poveste din Anatolia", episoade noi, la Kanal D2, din 13 octombrie

Producţia va putea fi vizionată de luni până vineri, de la 16:30.

"Poveste din Anatolia", serialul care îmbină drama cu sensibilitatea poveștilor de dragoste și de familie, dar și cu frumusețea tradițiilor rurale din regiunea Anatolia, va continua să atragă privitorul cu evenimente noi, pline de emoție și suspans, care se derulează în orășelul Gedelli. Inspirat din scrierile lui Mustafa Ciftci, serialul "Poveste din Anatolia" continuă, în noile episoade, să aducă în prim-plan existența locuitorilor din micul orășel Gedelli, un loc unde valorile autentice, prietenia, iubirea și spiritul comunității se împletesc cu visele și luptele cotidiene pentru o viață mai bună. Telespectatorii îl vor regăsi, odată cu difuzarea noilor episoade ale serialului preferat, "Poveste din Anatolia", pe Taner (Berk Atan), protagonistul central al serialului, tânărul plin de pasiune și ingeniozitate, mereu îndrăgostit și care duce o luptă continuă pentru ca familia sa și apropiații săi să ducă o viață cât mai bună. Iubirea dintre Taner și Selma (Melis Sevinc) va trece prin noi provocări, iar telespectatorii vor fi martorii unor răsturnări de situație în dinamica poveștii lor de iubire.

Serialul „Poveste din Anatolia" a cucerit telespectatorii români încă de la primele episoade, prin peisajele pitorești ale Anatoliei, poveștile de dragoste pline de emoție și modalitatea prin care personajele ne împărtășesc importanța familiei, a prieteniei și a solidarității.

Nu ratați, din 13 octombrie, de la ora 16:30, la Kanal D2, noile episoade din serialul "Poveste din Anatolia", producția care aduce un omagiu vieții simple, rădăcinilor, tradițiilor și viselor care ne definesc pe fiecare dintre noi.