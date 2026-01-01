€ 5.0985
Stiri

DCNews Stiri New York-ul are oficial un nou primar: Ce gest fără precedent a făcut Zohran Mamdani la învestire
Data actualizării: 23:32 01 Ian 2026 | Data publicării: 23:28 01 Ian 2026

New York-ul are oficial un nou primar: Ce gest fără precedent a făcut Zohran Mamdani la învestire
Autor: Elena Aurel

Noul primar al New Yorkului are o mamă celebră. Cine este Mira Nair? Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul oraşului New York. Sursa Foto: Agerpres
 

Zohran Mamdani a fost învestit oficial în funcția de primar al orașului New York și a făcut o serie de promisiuni, dar și un gest fără precedent în istoria orașului.

Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul oraşului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfăşurate pe treptele Primăriei, marcând începutul unui mandat în care promite să promoveze o agendă liberală şi să răspundă preocupărilor legate de costul ridicat al vieţii, relatează Reuters.

În vârstă de 34 de ani, Mamdani face parte din aripa de stânga socialist-democrată a Partidului Democrat şi a fost ales în noiembrie anul trecut într-o victorie considerată semnificativă la nivel naţional. Rezultatul ar putea influenţa modul în care democraţii îşi vor construi strategia pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului prezidenţial, care vor decide controlul Congresului SUA.

În campanie, Mamdani s-a concentrat pe problemele legate de accesibilitate şi l-a criticat dur pe preşedintele republican Donald Trump, pe fondul scăderii popularităţii acestuia din cauza dificultăţilor economice.

VEZI ȘI: Trump, atac dur la adresa lui George Clooney chiar în noaptea de Revelion

O premieră în istoria oraşului

Învestirea a avut loc în prezenţa senatorului Bernie Sanders şi a congresmenei Alexandria Ocasio-Cortez, figuri emblematice ale stângii democrate, Sanders - considerat o sursă de inspiraţie pentru Mamdani - fiind cel care a oficiat ceremonia. În ciuda temperaturilor sub limita îngheţului, mii de persoane au urmărit evenimentul dintr-o zonă special amenajată pe Broadway, unde ceremonia a fost transmisă live şi a inclus momente muzicale.

Anterior ceremoniei publice, Mamdani a depus jurământul într-un cadru restrâns, la primele minute ale Anului Nou, în fosta staţie de metrou City Hall. Alegerea acestui loc, închis de decenii şi accesibil doar ocazional, a avut rolul de a sublinia legătura sa cu muncitorii care "menţin oraşul în funcţiune", potrivit echipei sale de tranziţie. Mamdani este primul primar musulman şi de origine sud-asiatică al New Yorkului şi a folosit Coranul la depunerea jurământului, o premieră în istoria oraşului.

Fost parlamentar la nivel statal, Mamdani a promis îngheţarea chiriilor, transport public gratuit şi servicii de îngrijire a copiilor fără costuri, finanţate prin majorarea taxelor pentru milionari. Deşi republicanii l-au etichetat rapid drept "socialist radical", susţinătorii săi consideră că mandatul său ar putea reprezenta un nou model pentru viitorul Partidului Democrat.

VEZI ȘI: Trump recunoaște că depășește doza de aspirină recomandată de medici

Zohran Mamdani
new york
coran
donald trump
