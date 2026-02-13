€ 5.0943
Puștiul-fenomen, Maximilian Bijak, a zburat cu trotineta peste Andi, Bartoș și Smiley și a electrizat scena „Românii au talent"
Data actualizării: 21:44 13 Feb 2026 | Data publicării: 21:44 13 Feb 2026

Puștiul-fenomen, Maximilian Bijak, a zburat cu trotineta peste Andi, Bartoș și Smiley și a electrizat scena „Românii au talent”
Autor: Alexandra Curtache

romanii au talent - Maximilian Bijak Foto: Captură Youtube

Maximilian Bijak, adolescentul de 15 ani care a obținut Golden Buzz la Das Supertalent, a ridicat publicul în picioare după ce a sărit cu trotineta peste cinci persoane, într-un moment spectaculos pe scena Românii au talent. Jurații au fost unanimi: „Avem de-a face cu un profesionist”.

Încrezător și stăpân pe sine, Maximilian a intrat pe scenă decis să demonstreze că performanțele sale internaționale nu sunt întâmplătoare.

În doar două minute și jumătate, adolescentul a executat o serie de acrobații complexe pe trotinetă, culminând cu un salt peste cinci persoane, moment care a ținut publicul cu sufletul la gură.

Reacțiile juraților 

Carmen Tănase l-a lăudat fără rezerve: „Ești formidabil! Dacă ai sărit tu peste grașii ăștia, ești extraordinar! Ești foarte, foarte bun!”.

Andra a subliniat atât partea artistică, cât și tensiunea momentului: „Ai făcut ceva extraordinar de frumos. A fost extraordinar de bine și ne-ai dat și emoții.”

Mihai Bobonete a punctat clar nivelul ridicat al prestației: „Avem de-a face cu un profesionist. Ești foarte bun. Succes în toate competițiile!”

La rândul său, Andi Moisescu a apreciat capacitatea lui Max de a concentra elemente tehnice dificile într-un moment scenic coerent: „Este foarte spectaculos că ai reușit să concentrezi totul într-un spectacol de două minute și jumătate. Ăsta este marele tău merit.”

De la videoclipuri pe YouTube la performanțe mondiale

Pasiunea lui Maximilian pentru trotinetele de cascadorii (stunt scooters) a început de la o vârstă fragedă, după ce a urmărit clipuri online, iar ulterior a transformat hobby-ul într-o activitate de performanță.

Printre cele mai importante reușite se numără clasările pe locurile IV și VI la campionatele mondiale, titlul de dublu campion al Germaniei și două victorii la competiția FISE Montpellier. Momentul care i-a marcat însă cariera rămâne participarea la „Das Supertalent”, unde Golden Buzz-ul primit l-a trimis direct în semifinală, o experiență pe care o consideră una dintre cele mai fericite din viața sa.

Accidentări, ambiție și planuri mari

Drumul către performanță nu a fost lipsit de obstacole. În spatele specatcolului stau sute de ore de antrenamente, căzături și eșecuri.

„Nici nu mai știu de câte ori am căzut până să ajung aici”, a spus acest aîn emisiune.

Dar adolescentul nu renunță niciodată, se ridică și o ia de la capăt mereu. Obiectivul său declarat este să devină campion mondial și să câștige „Românii au talent”.

Dacă ar obține marele premiu, Max spune că ar gestiona banii cu responsabilitate: ar păstra o parte pentru el, ar sprijini familia și ar dona restul. 

romanii au talent
adolescent
