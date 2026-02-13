Sportivii de la Jocurile Olimpice 2026 au epuizat 10.000 de prezervative în trei zile

Prezervativele distribuite sportivilor aflați la JO 2026, cazați în satul olimpic Fiames din Cortina, s-au epuizat în doar trei zile, potrivit Lastampa, care citează un sportiv care dorește să-și păstreze anonimatul. Este vorba de nu mai puțin de 10.000 de produse.

„Stocurile s-au epuizat în doar trei zile. Ne-au promis că vor ajunge mai multe, dar cine știe când”, a spus sportivul.

Distribuirea prezervativelor în satele olimpice este o tradiție transmisă de-a lungul mai multor ediții ale competiției.

„Sănătatea pe primul loc: prevenție și bun simț” a fost motto-ul inițiativei promovate de guvernatorul Lombardiei, Attilio Fontana, care a plasat simbolul Regiunii Lombardia pe pachetele de prezervative distribuite în satul din Milano.

Italia, stocuri considerabil mai mici în comparație cu Franța

Italienii scriu că „de data aceasta, organizatorii nu au fost așa de generoși cu numărul de participanți”, pentru că autoritățile de la Paris, în timpul JO 2024 de vară, au pregătit 300.000 de prezervative - câte două pe zi pentru fiecare sportiv.

Între timp, în satele olimpice, sportivii sunt nevoiți să găsească cele mai sofisticate strategii pentru a-și face timp pentru intimitate. La Milano, de exemplu, unde vizitele la cazările sportivilor din alte țări sunt interzise, ​​camera de relaxare este extrem de populară.

„Trebuie să-ți folosești imaginația”, a mai spus sportivul.

Cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă are loc în perioada 6-22 februarie 2026, în Italia. Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări concurează pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

România este reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.

