€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Sport JO de Iarnă 2026, 4 ceremonii de deschidere. Ce sportivi poartă drapelul României
Data actualizării: 10:02 30 Ian 2026 | Data publicării: 09:53 30 Ian 2026

JO de Iarnă 2026, 4 ceremonii de deschidere. Ce sportivi poartă drapelul României
Autor: Iulia Horovei

DQ46hleh Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Sursa foto: Agepres/Freepik. Colaj DC News/Iulia Horovei

JO de Iarnă 2026 Milano-Cortina, desfășurate între 6-22 februarie, vor avea patru ceremonii de deschidere, șapte sportivi români purtători de drapel și un spectacol cu Andrea Bocelli și Mariah Carey.

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina se vor desfășura în perioada 6-22 februarie 2026.

De ce sunt patru ceremonii de deschidere la JO de iarnă 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 vor avea un concept neobișnuit: patru ceremonii de deschidere separate, nu doar una singură. Explicația e legată de faptul că întrecerile olimpice nu se desfășoară doar la Milano, ci sunt împărțite în mai multe localități care le găzduiesc, din nordul Italiei: Milano, Cortina d'Ampezzo, Livigno și Predazzo. Pentru a permite fiecărei locații să aibă propriul moment festiv și participarea sportivilor care concurează acolo, au fost organizate ceremonii distincte în aceste patru centre.

Citește și: Medaliile pentru Jocurile Olimpice 2026 vor valora dublu față de cele de la Paris 2024

Șapte sportivi poartă drapelul României

România a desemnat șapte purtători de drapel. Următorii sportivi români vor purta drapelul la JO de Iarnă 2026.

  • Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano
  • Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno
  • Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo
  • Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina

Citește și: Lotul României la JO de iarnă Milano-Cortina 2026

Andrea Bocelli și Mariah Carey cântă în deschiderea Olimpiadei

Ceremonia principală de deschidere a JO de Iarnă 2026 va avea loc pe 6 februarie 2026, pe Stadionul San Siro din Milano, într-un spectacol cu tema „Armonia”, menit să unească tradiția, cultura și natura italiană.

Pe scena acestei ceremonii vor urca artiști de talie mondial, printre care Andrea Bocelli, celebrul tenor italian, și faimoasa cântăreață americană Mariah Carey.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Jocurile Olimpice 2026
ceremonie de deschidere
drapel
delegatia romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 29 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 32 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 33 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close