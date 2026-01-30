JO de Iarnă 2026, 4 ceremonii de deschidere. Ce sportivi poartă drapelul României

JO de Iarnă 2026 Milano-Cortina, desfășurate între 6-22 februarie, vor avea patru ceremonii de deschidere, șapte sportivi români purtători de drapel și un spectacol cu Andrea Bocelli și Mariah Carey.
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina se vor desfășura în perioada 6-22 februarie 2026.
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 vor avea un concept neobișnuit: patru ceremonii de deschidere separate, nu doar una singură. Explicația e legată de faptul că întrecerile olimpice nu se desfășoară doar la Milano, ci sunt împărțite în mai multe localități care le găzduiesc, din nordul Italiei: Milano, Cortina d'Ampezzo, Livigno și Predazzo. Pentru a permite fiecărei locații să aibă propriul moment festiv și participarea sportivilor care concurează acolo, au fost organizate ceremonii distincte în aceste patru centre.
România a desemnat șapte purtători de drapel. Următorii sportivi români vor purta drapelul la JO de Iarnă 2026.
Ceremonia principală de deschidere a JO de Iarnă 2026 va avea loc pe 6 februarie 2026, pe Stadionul San Siro din Milano, într-un spectacol cu tema „Armonia”, menit să unească tradiția, cultura și natura italiană.
Pe scena acestei ceremonii vor urca artiști de talie mondial, printre care Andrea Bocelli, celebrul tenor italian, și faimoasa cântăreață americană Mariah Carey.
