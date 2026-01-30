JO de Iarnă 2026, 4 ceremonii de deschidere. Ce sportivi poartă drapelul României

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina se vor desfășura în perioada 6-22 februarie 2026.

De ce sunt patru ceremonii de deschidere la JO de iarnă 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 vor avea un concept neobișnuit: patru ceremonii de deschidere separate, nu doar una singură. Explicația e legată de faptul că întrecerile olimpice nu se desfășoară doar la Milano, ci sunt împărțite în mai multe localități care le găzduiesc, din nordul Italiei: Milano, Cortina d'Ampezzo, Livigno și Predazzo. Pentru a permite fiecărei locații să aibă propriul moment festiv și participarea sportivilor care concurează acolo, au fost organizate ceremonii distincte în aceste patru centre.

Șapte sportivi poartă drapelul României

România a desemnat șapte purtători de drapel. Următorii sportivi români vor purta drapelul la JO de Iarnă 2026.

Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano

Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno

Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo

Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina

Andrea Bocelli și Mariah Carey cântă în deschiderea Olimpiadei

Ceremonia principală de deschidere a JO de Iarnă 2026 va avea loc pe 6 februarie 2026, pe Stadionul San Siro din Milano, într-un spectacol cu tema „Armonia”, menit să unească tradiția, cultura și natura italiană.

Pe scena acestei ceremonii vor urca artiști de talie mondial, printre care Andrea Bocelli, celebrul tenor italian, și faimoasa cântăreață americană Mariah Carey.