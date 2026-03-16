Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului

Potrivit datelor transmise de Direcţia Judeţeană de Mediu (DJM) Buzău, în luna ianuarie au fost organizate cinci comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice din specii strict protejate.

Dintre acestea, o pagubă a fost produsă de lupi pe teritoriul comunei Beceni, iar alte patru au fost provocate de urși în localitățile Cernătești și Buda.

„În luna ianuarie, DJM Buzău a participat la cinci comisii de evaluare şi constatare a pagubelor produse de animale sălbatice din specii strict protejate. Dintre acestea, o pagubă a fost produsă de lupi în teritoriul UAT Beceni şi patru pagube sunt produse de urşi în teritoriile UAT-urilor Cernăteşti şi Buda. În luna februarie 2026, DJM Buzău a participat la şapte comisii de evaluare şi constatare a pagubelor produse de animale sălbatice din specii strict protejate. Dintre acestea, cinci pagube sunt produse de lupi, în teritoriile UAT-urilor Săgeata, Beceni, Căneşti şi două pagube sunt produse de urşi în Cernăteşti", a transmis DJM Buzău.

Daune de zeci de mii de lei

În urma evaluărilor realizate, autoritățile au aprobat despăgubiri totale de peste 46.000 lei pentru persoanele fizice afectate de atacurile animalelor sălbatice.

„Valoarea totală a despăgubirilor aprobate prin deciziile emise de DJM Buzău, acordate persoanelor fizice pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic, este de 46.421,7 lei", informează sursa citată.

Suma este împărțită astfel:

10.988,8 lei - despăgubiri acordate pentru pagubele din luna ianuarie

35.432,9 lei - despăgubiri pentru pagubele produse în luna februarie.

Ce trebuie să facă persoanele păgubite

Conform procedurilor legale, persoanele care suferă pagube trebuie să depună o cerere în maximum 48 de ore de la producerea incidentului, la primăria localității unde s-a produs atacul.

Primarul are obligația de a transmite cererea pentru constatarea şi evaluarea pagubei, pentru stabilirea răspunderii civile şi acordarea despăgubirii, în ziua primirii, către gestionarul faunei cinegetice sau către administratorul ariei naturale protejate.

Pe baza proceselor-verbale întocmite de comisia de evaluare și a documentelor justificative, Direcția Județeană de Mediu Buzău emite decizia de acordare sau de respingere a despăgubirilor în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea pagubelor.