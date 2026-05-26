Andrei Caramitru: Vă spun o informație. Știți cât plătesc saudiții pe consultanță de la marile firme internaționale?

Andrei Caramitru a vorbit despre acest subiect. El a comparat investițiile în consultanță ale României cu cele făcute de state dezvoltate și țările din Golf.

Andrei Caramitru a spus că marile state și corporațiile globale investesc masiv în expertiză pentru a putea implementa proiecte strategice și reforme complexe. În opinia sa, România are nevoie de specialiști de top, atât din țară, cât și din diaspora, dar și de experți internaționali care să contribuie la modernizarea administrației și la dezvoltarea statului.

„Vă spun o chestie așa de informație. Știți cat plătesc saudiții de exemplu pe consultanță de la marile firme internaționale? De la big4 la firmele strategice cum ar fi McKinsey sau BCG sau altele ? Cam 100 de milioane de dolari PE AN PER FIRMA. Cred ca vreun miliard pe an in total.

Ce obțin din banii ăștia? Cei mai tari experți din lume în fiecare domeniu cheie al statului. Care structurează acțiunea statului și ghidează execuția. La fel e în tot golful în țările civilizate de acolo. La fel e în germania pe sume similare sau chiar mai mari. La fel e până și în SUA. Sau în UK. Sau în Japonia.

Ca să funcționezi - ai nevoie de MINTE, de EXPERTIZĂ, de cei mai buni din lume care să lucreze pentru stat când sunt proiecte strategice. Poate costa și 10’000 de dolari pe zi per om așa ceva . E normal . Așa fac și marile corporații apropo. O multinațională poate avea bugete de consultanță de peste 100 de milioane pe an, dacă nu știați.

Ar fi cazul să terminăm cu provincialismul. Cu ideea ca vine tanti de la Vascauti verișoara lui Gugu ca e smart ! Sau ca x sau y de la noi sunt cei mai buni domne. Nu sunt ca altfel nu eram în rahatul ăsta total.

Ar trebui găsiți și selecționați cei mai smart 5000 de români de aici și din diaspora. Cuplați cu 1000 de experți internaționali. Și plătiți mult și lăsați în pace - ca să lase tot ce fac acum sa se dedice reformei și schimbării țării ăsteia.

Tot ce contează de fapt sunt câteva mii de oameni super smart care trebuie puși în punctele cheie și lăsați să acționeze.

Prostia de aici și contra selecția ne îngroapă. Și obsesia asta de control - să fie al meu, să fie controlabil, să fie 100% loial. Un om inteligent nu funcționează pe model iobag. E o contradicție fundamentală.

În epocă AI / a inteligenței accelerate și amplificate - ai nevoie de oameni incredibil de smart care să fie aduși în toate punctele posibile. Asta e cheia. Restul sunt detalii”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.