Peste 8 ani de închisoare pentru fostul lider sindical DGASPC Bacău: Ar fi incendiat 10 mașini și ar fi amenințat șefi din județ

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi provocat incendierea a zece autoturisme aparținând DGASPC Bacău și ar fi transmis amenințări cu moartea către fostul președinte al Consiliului Județean Bacău și către directorul instituției, dar și către membrii familiilor acestora.

Faptele s-au desfășurat între septembrie și noiembrie 2022, perioadă în care ancheta a fost extinsă după mai multe incidente consecutive.

Ancheta procurorilor și acuzațiile oficiale

„În sarcina primului inculpat (Dumitru Laurenţiu Isvoranu - n.r.) s-a reţinut că în noaptea de 02.09.2022, respectiv 16.09.2022 ar fi incendiat în total zece autovehicule aparţinând DGASPC Bacău, iar în cursul zilelor de 29.09.2022, 10.11.2022 şi 16.11.2022 ar fi adresat telefonic ameninţări, în patru rânduri, directorului DGASPC şi preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, vizându-i pe aceştia şi familiile acestora, în scopul obţinerii demisiei, respectiv a demiterii celui dintâi”, precizau procurorii la momentul emiterii mandatelor de reţinere, urmate de arestarea preventivă, în decembrie 2022.

Soția, condamnată pentru complicitate

În același dosar, soția fostului lider sindical a fost găsită vinovată pentru complicitate la ultraj. Ancheta arată că aceasta ar fi cumpărat un cod de reîncărcare și două cartele SIM, folosite ulterior pentru transmiterea amenințărilor către conducerea DGASPC Bacău și a Consiliului Județean.

Față de decizia inițială a Judecătoriei Buhuşi, Curtea de Apel Bacău a modificat doar cuantumul despăgubirilor morale. Sumele acordate victimelor au fost reduse de la 40.000 de lei la 20.000 de lei.